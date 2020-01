dnes 9:01 -

Čínska vláda odhaduje, že jej ekonomika v roku 2019 vzrástla o viac ako 6 %. A predbežné údaje za január naznačujú, že jej výhľad sa zlepšil viac, ako sa čakalo. Uviedol to vo štvrtok čínsky vicepremiér Liou Che.

Čína ešte prehĺbi domáce reformy a otvorí sa širšiemu svetu, povedal Liou Che vo Washingtone po podpísaní prvej fázy obchodnej dohody so Spojenými štátmi.

Analytici predpovedajú, že čínska ekonomika v roku 2019 rástla najpomalším tempom za tri desaťročia. Minulý rok totiž zápasila so slabším domácim dopytom a obchodným sporom s USA.

Podľa výsledkov prieskumu medzi tzv. inštitucionálnymi analytikmi sa hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky sveta za celý rok minulý rok zvýšil o 6,1 %.

To by bol výrazný pokles tempa jeho rastu zo 6,6 % v roku 2018, ktoré bolo najpomalšie od roku 1990. Na druhej strane, takýto výsledok by dosiahol oficiálny cieľ Pekingu, ktorým bol rast HDP v pásme 6 - 6,5 % v roku 2019.

Analytici predpovedajú Číne v posledných troch mesiacoch 2019 rast HDP o 6 %. Peking zverejní oficiálne údaje za 4. kvartál aj za celý minulý rok 17. januára.

Vedúci analytik spoločnosti Oxford Economics Tommy Wu uviedol, že aj keď Čína smeruje k najslabšiemu HDP za uplynulé dekády, stále ide o solídny výsledok. A pripomenul, že nie je neobvyklé, že sa spomalí rast v ekonomikách, ktoré prechádzajú transformáciou od hospodárstva, ktorého motorom bol priemysel, k službám a odvetviam s vyššou pridanou hodnotou.

„Je prirodzené vidieť, že tempo rastu čínskej ekonomiky sa v priebehu času spomaľuje a z dlhodobého hľadiska sa približuje k niečomu udržateľnejšiemu,“ povedal.

Okrem obchodného sporu s USA, ktorý v priebehu roka ovplyvňoval výrobu a vývoz v Číne, si svoju daň vybrala aj zmena politiky vládnych stimulov. Čína sa totiž zamerala na podporu dopytu prostredníctvom daňových úľav, čo „nie je také efektívne, pokiaľ ide o podporu hospodárstva, v porovnaní s inými prostriedkami, ako sú výdavky na infraštruktúru“, dodal.