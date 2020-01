Najdôležitejšie správy TASR z oblasti dopravy a automobilizmu

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ z oblasti dopravy a automobilizmu, vydaných v ekonomickom servise TASR v 2. týždni:Frankfurt nad Mohanom 6. januára - Produkcia áut v Nemecku minulý rok padla na najnižšiu úroveň za vyše 20 rokov. Dôvodom bola obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá mala negatívny vplyv na predaj na zahraničných trhoch. Vlani sa v Nemecku vyrobilo 4,7 milióna áut, uviedol v pondelok zväz nemeckého automobilového priemyslu VDA. To bolo o 9 % menej ako v roku 2018 a najmenej od roku 1997. Samotný nemecký trh si však vlani polepšil. Počet registrácií nových áut stúpol o 5 % na 3,6 milióna. Predaj bol vyšší naposledy v roku 2009, kedy dosiahol 3,8 milióna vozidiel.Londýn 6. januára - Predaj áut vo Veľkej Británii vlani klesol. Rekordný rok však zaznamenal odbyt áut s nulovými emisiami. Počet registrácií nových áut v Británii v roku 2019 klesol o 2,4 % na 2,3 milióna, informoval britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Medzi dôvody negatívneho vývoja patrilo zníženie podnikateľskej aj spotrebiteľskej dôvery, všeobecná politická a ekonomická nestabilita, rovnako ako nejasnosti týkajúce sa bezemisných zón. Aj napriek poklesu zostal britský trh druhým najväčším automobilovým trhom v Európskej únii (EÚ) za Nemeckom.Bratislava 7. januára – Od utorka trvá na rôznych miestach Slovenska štrajk, ktorý vyhlásila Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu.

Ministerstvo financií ponúka autodopravcom zníženie sadzieb dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %. Zároveň prepočíta, aký dosah na rozpočet by malo zrušenie zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách. V prípade minimálneho vplyvu predloží rezort financií tento návrh spolu so znížením cestnej dane na januárovú schôdzu parlamentu. Frankfurt nad Mohanom/Paríž 7. januára - Šéf španielskej automobilky Seat Luca de Meo odstúpil z funkcie. Uviedla to v utorok automobilka Volkswagen, do ktorej portfólia Seat spadá. Luca de Meo tak urobil v období, keď nového výkonného riaditeľa intenzívne hľadá konkurenčný Renault.San Francisco 8. januára - Hodnota akcií americkej spoločnosti Tesla v stredu po prvýkrát prekonala kombinovanú hodnotu akcií ďalších amerických automobiliek General Motors (GM) a Ford Motor. Akcie výrobcu elektromobilov zo Silicon Valley vzrástli v stredu okolo poludnia v New Yorku o 4 %, pričom dosiahli rekordnú úroveň. Trhová hodnota Tesly sa zvýšila na 88 miliárd USD. To bolo o 2 miliardy USD viac ako hodnota akcií GM (49 miliárd USD) a Fordu (37 miliárd USD) dohromady.Bratislava 10. januára - Slovenské automobilky vyrobili vlani podľa Zväzu automobilového priemyslu SR viac ako 1,1 milióna vozidiel, čo je v porovnaní s rokom 2018 mierny nárast. Slovensko ostáva svetovým lídrom v produkcii automobilov na obyvateľa. Podiel automobilového priemyslu na celkovom priemysle dosiahol 49,5 % a podiel na exporte 46,6 %. Automobilový priemysel priamo zamestnáva viac ako 177.000 ľudí a priamo aj nepriamo generuje 275.000 pracovných miest.