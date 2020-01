Do opráv pietnych miest mesto vlani investovalo 234.500 eur

dnes 19:46 -

Mesto pod Urpínom počas vlaňajšieho roka investovalo nielen do opráv ciest, chodníkov či parkovísk, ihrísk pre deti a zlepšovania ich podmienok v školách, ale aj do obnovy pietnych miest. Ako zhodnotil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, do opráv pietnych miest mesto v roku 2019 investovalo 234.500 eur.

"Zabezpečili sme opravu a údržbu sôch, pietnych symbolov a miest či osadenie pamätných tabúľ. Obnovili sme Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke a takmer 84.000 eur bolo vyčlenených na budovanie parkoviska, oporných múrov a chodníkov v Majeri na vojenskom cintoríne," konštatoval primátor.

Mesto plánuje v tomto roku pokračovať v zámere obnovy fontán. Mnohí Banskobystričania sa už dlhší čas dožadujú napríklad fontány, ktorá bola kedysi symbolom a pýchou Národnej ulice, susediacou s Námestím SNP. Na fontánu už magistrát dal vypracovať architektonickú štúdiu.

"Vlani sme spustili fontánu pred mestským úradom. Park prešiel revitalizáciou pred tromi rokmi. Išlo o investíciu vo výške 44.000 eur, ktoré boli použité na obnovu chodníkov, úpravu zelene, doplnenie mobiliáru a zavlažovacieho systému. S budovaním fontány sme po komplikáciách s verejným obstarávateľom začali až v auguste 2018. Celková hodnota projektu po verejnom obstarávaní dosiahla takmer 260.000 eur," priblížil Nosko.

Podľa neho mestu sa darí rozvíjať aj v oblasti cestovného ruchu, k čomu prispelo viacero projektov. Hodinová veža je už pre návštevníkov otvorená celoročne. Spúšťa sa projekt Európskej fuggerovskej cesty a reálne kontúry údajne začína naberať i rozhľadňa na Urpíne.