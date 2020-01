Bratislava chce uložiť za meškanie obnovy karloveskej radiály pokutu 270.000 eur

dnes 11:31 -

Pre TASR to potvrdil bratislavský magistrát s tým, že je odhodlaný sankciu uložiť, na jej uplatnenie však potrebuje rozhodnutie stavebného dozoru o presnom počte dní oprávneného predĺženia času na splnenie míľnika. "Toto rozhodnutie očakávame v najbližších dňoch," podotkol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Mesto Bratislava deklaruje, že dodávateľa prác informovalo, že akékoľvek meškanie prác na rekonštrukcii radiály po 31. októbri bude znamenať sankcie. "Pokuta za nedodržanie míľnika je v zmysle zmluvy vo výške 0,5 percenta zo zmluvnej ceny, čo je 270.000 eur," spresnil Bubla. Konzorcium pre TASR v minulosti na otázky k sankciám odpovedalo, že na základe zmluvy nemôže komunikovať s médiami a verejnosťou o predmete diela.



Práce na rekonštrukcii električkovej trate minulý rok meškali a ich prvú etapu, od zastávky Molecova po obratisko Kútiky, nestihli dokončiť ani v predĺženom termíne do konca októbra. Prvé zdržanie spôsobili podľa primátora Bratislavy Matúša Valla objektívne prekážky, a to zle zakreslené inžinierske siete. "Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou," podotkol ešte v decembri. Za finálnym zdržaním spustenia električky do Karlovej Vsi bol však podľa vedenia hlavného mesta spor s majiteľmi pozemkov pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate. Napokon mesto pristúpilo ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja. V tomto režime je od 19. decembra aj električka do Karlovej Vsi, po obratisko Kútiky, spustená.



Druhá etapa modernizácie trate, úsek od Molecovej po Záluhy (Damborského), mala byť hotová do 20. decembra 2019. Mesto tvrdí, že stavebné práce k tomuto dátumu boli aj dokončené. "Aktuálne evidujeme nedorobky na nástupiskách a vegetačných úpravách dráhy, ktoré však nemajú vplyv na to, aby mohla električka do Dúbravky premávať. V rámci celej rekonštruovanej trate ešte na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia," vymenoval Bubla. Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke Kútiky sa bude ešte pracovať na osadení výťahov. "Lávka pre chodcov Nad Lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie," podotkol hovorca.



Aj keď je prvá a druhá etapa rekonštrukcie dokončená, spusteniu premávky električiek až do Dúbravky bráni naďalej spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou – meniarňou Dolné Krčace. "Prístup k meniarni v súčasnosti znemožňuje aj nový vlastník pozemku pod ňou. Robíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme sa do nej dostali v čo možno najkratšom čase," povedal Bubla.

V roku 2020 sa má v rámci obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály modernizovať najdlhší a najhlavnejší úsek trate, a to od tunela po Molecovu. Termín spustenia týchto prác bude od 2. mája a práce majú trvať do jesene.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019.