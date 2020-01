Spotrebiteľské ceny v Číne v decembri stabilne rástli, výrobné ceny opäť klesli

dnes 11:16 -

Spotrebiteľské ceny v Číne v decembri stabilne rástli. Výrobné ceny však opäť klesali, aj keď miernejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje štatistického úradu v Pekingu.

Podľa nich sa spotrebiteľské ceny v ázijskej krajine v decembri zvýšili medziročne o 4,5 %, rovnako ako v novembri. To bola najvyššia miera inflácie od januára 2012. Analytici pritom očakávali, že sa tempo jej rastu v decembri zrýchli na 4,7 %.

Zo štatistík ďalej vyplýva, že ceny potravín v poslednom mesiaci minulého roka vzrástli až o 17,4 %, keďže problémy s dodávkami bravčového mäsa po vypuknutí afrického moru ošípaných zvýšilo jeho ceny až o 97 %. Decembrové tempo rastu cien bravčového mäsa bolo však pomalšie ako novembrový skok o 110,2 %.

Ceny nepotravinárskych výrobkov v závere minulého roka stúpli iba o 1,3 %.

Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v decembri zostala na novembrovej úrovni 1,4 %.

Viacerí analytici predpovedajú, že rast cien bravčového mäsa v Číne by mali v nasledujúcich štvrťrokoch ďalej klesať. Odhadujú tiež, že inflácia nepotravinárskeho tovaru bude konštantná a celková inflácia by sa mala do septembra znížiť na 2 %. Tlaky na strane dopytu zostávajú utlmené, čo ponecháva dostatok priestoru strážcom meny na uvoľnenie menovej politiky.

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny nezmenili po novembrovom náraste o 0,4 %. Za celý rok 2019 dosiahla miera inflácie v Číne 2,9 %, čo sa priblížilo k cieľu vlády, ktorou je inflácia na úrovni 3 %.

Separátna správa štatistického úradu ukázala, že výrobné ceny aj v decembri klesali, už šiesty mesiac po sebe, a to medziročne o 0,5 %. To bol lepší výsledok ako pokles o 1,4 % v novembri. Ekonómovia však predpovedali, že sa znížia ešte menej, o 0,4 %.

Medzimesačne decembrové výrobné ceny stagnovali po miernom novembrovom poklese o 0,1 %.

Za celý rok 2019 výrobné ceny klesli o 0,3 %.