Do 31. januára treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

dnes 15:46 -

Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. "Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľností sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť," spresnil Bubla.



V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.



Po novom je od 1. januára 2020 znížená sadzba dane z pozemkov o 50 percent na pozemky pre občanov nad 65 rokov, doteraz platilo zníženie dane z pozemkov pre občanov nad 70 rokov. Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od piatich do 3000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.



"Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať klasicky poštou, osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu je potrebné mať elektronický občiansky preukaz a službu je možné vybaviť na webe www.esluzbyba.sk," podotkol hovorca. Okrem elektronickej formy je stále možné podať daňové priznanie poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici 9 v Petržalke.

"V prípade, že sa daňovník rozhodne podať daňové priznanie osobne, odporúčame vziať si so sebou výpis z katastrálneho portálu, aby mal daňovník so sebou všetky údaje, ktoré bude vypĺňať. Ak daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti poštou, je dobré uviesť email alebo telefonický kontakt. V prípade potreby bude kontaktovaný," priblížil Bubla. Medzi najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, patrí chýbajúci podpis daňovníka, nevyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách.

Mesto Bratislava od 1. januára zvýšilo daň z nehnuteľností na svojom území. Všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľností, ako aj kalkulačku výpočtu nájde verejnosť na webovej stránke mesta Bratislava.