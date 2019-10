Renault varoval pred slabšímu výsledkami, jeho akcie prudko klesli

dnes 11:46 -

Renault v tomto roku tvrdo zasiahol škandál bývalého šéfa Carlosa Ghosna, ktorý v Japonsku čelí obvineniam z finančných machinácií, a tiež prudké spomalenie globálneho automobilového priemyslu.

Renault aj jeho japonský partner Nissan oznámili minulý týždeň zmeny vo vedení a snažia sa "znova naštartovať" alianciu, ktorá sa ocitla v kríze po zatknutí Ghosna koncom minulého roka v Tokiu pre finančné pochybenia, ktoré popiera. Obe spoločnosti však zápasia aj s dôsledkami spomalenia automobilového priemyslu na celom svete. Ďalší tlak predstavujú prísnejších emisné normy v Európe a potreba investovať do elektrických a autonómnych technológií.

Renault vo štvrtok (17. 10.) večer oznámil, že jeho odbyt tento rok pravdepodobne klesne o 3 % až 4 %. V predchádzajúcej prognóze pritom ešte očakával podobný predaj ako v roku 2018. Zhoršenie odhadu pripísal ťažkostiam na trhoch mimo Európy, ako sú Argentína a zvlášť Turecko.

Aj prevádzková marža bude nižšia, a dosiahne zrejme len 5 % namiesto predchádzajúceho cieľa na úrovni 6 % v dôsledku nákladov na výskum a vývoj. Renault tiež zverejnil predbežný odhad tržieb za 3. kvartál 2019 a predpovedá ich pokles o 1,6 % na 11,3 miliardy eur.

Akcie Renaultu v piatok do 10.05 h SELČ klesli o 13,1 % na 47,69 eura, pričom nakrátko sa prepadli na šesťročné minimum 46,70 eura/akcia.

Mnoho výrobcov automobilov svoje ciele upravilo už v predchádzajúcom kvartáli.

Varovanie Renaultu prišlo necelý týždeň po tom, ako urobil zmeny vo vedení v snahe obrátiť stránku po ére Ghosna. Predstavenstvo spoločnosti minulý týždeň odvolalo generálneho riaditeľa Thierryho Bolloréa, ktorý bol blízkym spolupracovníkom Ghosna, v snahe zmierniť napätie v aliancii. Niekdajšia finančná riaditeľka Clotilde Delbosová bola vymenovaná za dočasnú generálnu riaditeľku Renaultu.

Delbosová vo štvrtok večer povedala, že zmeny pripravili pôdu pre nové zameranie sa na spoločné projekty s Nissanom, ktoré by obom firmám umožnili znížiť náklady a zaviesť ekologickejšie modely automobilov. Uviedla tiež, že prípadná dohoda so spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles „je rovnako atraktívna ako kedykoľvek predtým“, najmä vzhľadom na súčasné náročné prostredie na trhoch, ktoré núti výrobcov automobilov zdieľať náklady na výskum, vývoj a kapitálové investície.