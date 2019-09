Bankový škandál, oligarcha a MMF: Ukrajinský prezident to nebude mať ľahké

Zdroj: FT;CNBC

Spor sa týka Privatbank, ktorá bola znárodnená v roku 2016. Bola to najväčšia komerčná banka v krajine, ale po vyhlásení platobnej neschopnosti prepadla do štátnych rúk. Vláda podporila znárodnenie, čo sa považovalo za nevyhnutné na ochranu jej 20 miliónov zákazníkov a na zachovanie už tak krehkej finančnej stability Ukrajiny. V záťažovom teste Privatbank uspela, ukrajinská centrálna banka uviedla, že 97 % jej podnikových úverov smerovalo „spriazneným stranám“ hlavných akcionárov. Posúdenie bolo sporné. MMF, ktorý poskytol Ukrajine v roku 2015 balík pomoci vo výške 17,5 miliárd dolárov, podporil znárodnenie, ale začiatkom tohto roka trval na tom, že „je dôležité, aby orgány pokračovali v úsilí vymáhania strát od bývalých vlastníkov a spriaznených strán zlyhaných bánk“.

Začiatkom roku 2018 zverejnila centrálna banka zistenia vyšetrovania. Poradenská spoločnosť Kroll uviedla, že pred znárodnením bola Privatbank vystavená „rozsiahlemu a koordinovanému podvodu počas najmenej 10-ročného obdobia končiaceho v decembri 2016. “ Bývalí hlavní akcionári banky Igor Kolomojskij a Gennadij Bogoľubov tieto obvinenia opätovne odmietli. Ich spor s vládou sa ťahá od roku 2016, v dôsledku viacerých právnych preťahovačiek, údajne až 600 procesov. Tvrdia, že znárodnenie prebehlo na základe falošných dôvodov. Šanca, že sa Privatbank bude môcť vrátiť svojim bývalým majiteľom, sa zvýšila v apríli, keď ukrajinský súd (v posledných dňoch vládnutia Petra Porošenka) rozhodol, že znárodnenie bolo nezákonné.





Tím MMF v súčasnosti „nekomentuje špekulácie alebo klebety“ týkajúce sa budúcnosti Privatbank. Dodal, že diskutuje o „politikách, ktoré by boli potrebné, aby fond mohol naďalej podporovať Ukrajinu.“

"Vyhodnotenie situácie ohľadom Privatbank bude slúžiť na posúdenie vplyvu Kolomojského na vládnu politiku a rozhodnutie o postoji MMF k pokračujúcej spolupráci s Ukrajinou," uviedla Otilia Dhand, viceprezidentka Teneo Intelligence. „Je nepravdepodobné, že by fond schválil akékoľvek kompromisy týkajúce sa znárodnenia banky, ktoré by spochybnili rekapitalizáciu od vlády vo výške 5,5 miliardy dolárov. Nie je však jasné, kde je hranica pre fond, aby upustil od rokovaní s vládou.“





Pozorovatelia sledujú ukrajinského prezidenta, či by sa nechal ovplyvniť Kolomojským, s ktorým má obchodné vzťahy. Zelenskyj je bývalý komik a herec, jednu z jeho televíznych relácii s názvom „Sluha ľudí“ (o obyčajnom človeku, ktorý sa stáva prezidentom), ktorú odvysiela televízia vo vlastníctve Kolomojského. Kolomojsky sa považuje všeobecne za jedného z hlavných podporovateľov Zelenského. Zelenskyj však opakovane vyhlásil, že nie je pod vplyvom Kolomojského.



Zelenskyj spustil kampaň na reformu krajiny a porazil korupciu, rovnako ako televízna postava, ktorú hral. To, či dokáže tento sľub dodržať so zjavnou podporou silného obchodníka, ktorý podporoval jeho kandidatúru, je otázne. Oligarcha, ktorý žije v zahraničí, minulý týždeň povedal, že sa stretol s prezidentom 10. septembra prvýkrát od jeho inaugurácie na základe pozvania. Tlačová kancelária prezidenta uviedla, že stretnutie sa týkalo „podnikania na Ukrajine“ a energetického sektora.

Kolomojsky novinárom povedal, že s prezidentom o budúcnosti Privatbank nediskutoval. Zároveň ale signalizoval, že spor bude možné lepšie vyriešiť pod vedením Zelenského. "My (bývalí vlastníci Privatbank) nesúhlasíme so znárodnením, tento spor sa dnes ľahšie vyrieši ako za predchádzajúceho prezidenta," uviedol podľa agentúry Reuters. Olej do ohňa prilial aj ukrajinský premiér. Oleksij Hončaruk začiatkom tohto týždňa informoval Financial Times, že je naklonený „pokiaľ ide o akúkoľvek rétoriku smerujúcu k hľadaniu kompromisu“. Neskôr však agentúre Reuters povedal, že neprebiehajú žiadne rokovania o Privatbank.





Minulý týždeň, deň potom, čo sa Zelenskyj stretol s Kolomojským, polícia vtrhla na ústredie banky a zaistila dokumenty v rámci vyšetrovania trestného činu, či niektorí z úradníkov neprekročili svoje právomoci. Valeria Gontarevová, ktorá bola guvernérkou ukrajinskej centrálnej banky v roku 2016 a rozhodla o znárodnení Privatbank, hovorí, že je obeťou obťažovania kvôli tomuto rozhodnutiu. Dnes síce žije v Londýne a pôsobí ako akademická pracovníčka, avšak v auguste tohto roka ju zrazilo auto a v septembri zapálili auto patriace členovi jej rodiny na Ukrajine. Začiatkom tohto týždňa jej dom na Ukrajine zachvátil požiar. Je podozrenie, že šlo o podpaľačstvo. Kolomojskij poprel akúkoľvek účasť na týchto incidentoch.

Bloomberg a UNIAN, spravodajská agentúra Ukrajiny, pred niekoľkými dňami naznačili, že MMF by mohol krajine poskytnúť trojročný úver vo výške 5 miliárd dolárov. MMF ohľadne nového programu pomoci nechce nič komentovať, len opätovne zdôrazňuje „dôležitosť vytvorenia účinného protikorupčného rámca, ktorý bol v posledných rokoch kritickým prvkom spolupráce s Ukrajinou."

Niektorí odborníci tvrdia, že ovládanie Zelenského oligarchami zo zákulisia je predsa len prehnané, pretože Zelenskyj má skutočnú vôľu reformovať svoju krajinu. Navyše prezidenti, dokonca aj nováčikovia, majú tendenciu budovať si dôveru, keď sa dostanú do úradu.