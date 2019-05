Credit Suisse odporúča: Globálne trendy posilnia tieto 4 sektory, otvárajú sa príležitosti v nich zarobiť

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:09 -

Globálne trendy menia mnohé aspekty podnikania a politiky. Zatiaľ čo niektoré z nich, napríklad protekcionizmus a politické napätie, môžu poškodzovať ekonomiky, podľa s Credit Suisse sú tu aj napriek tomu zaujímavé možnosti investorov.



V správe vydanej minulý týždeň banka napísala, že tie „najvýznamnejšie spoločenské zmeny“ by mohli vyústiť do konkrétnych investičných príležitostí. Takéto trendy sú úzko prepojené srastom výdavkov v niektorých sektoroch. Banka zároveň poukázal na to, ako mladí ľudia vo veku do 30 rokov „čoraz viac ovplyvňujú firmy a ich hodnoty“. To znamená, že oblasti ako napríklad obnoviteľné zdroje, by sa mohli dostať do pozornosti investorov. Ale aj ďalšie.



Bezpečnosť a obrana

Očakáva sa, že investície do obrany, bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti sa budú ďalej zvyšovať v súvislosti s rastúcimi hrozbami, ako je terorizmus a medzinárodné konflikty. "Nebezpečenstvo ohrozujúce verejnosť v podobe teroristických útokov, nestabilnej geopolitickej situácie, alebo hrozieb z technológií patrí medzi kľúčové obavy verejnosti," uvádza sa v správe. Geopolitické prostredie, najmä situácia na Blízkom východe, Sýrii a Číne, „zostáva napätá“, dodala. Medzi ďalšie príklady, ktoré poukazujú na potrebu obrany a bezpečnosti, patrí Rusko, ktoré oznámilo, že zavedie systém hypersonických rakiet, či masívna krádež údajov z databázy hotela Marriott Starwood Hotels.







Ochrana osobných údajov je „na poprednom mieste politickej agendy“, a preto investície do kybernetickej bezpečnosti budú podľa správy pravdepodobne hlavnou prioritou vlád a korporácií. "Okrem toho, vzhľadom na rýchlu technologickú zmenu a strategickú hospodársku súťaž medzi krajinami, ktorá predstihla terorizmus v primárnom záujem o národnú bezpečnosť, by sa výdavky na obranu mali ďalej zvyšovať, napríklad v oblastiach ako vesmír, umelá inteligencia, kybernetické alebo hypersonické technológie,“ uviedla správa.

Čistá energia

Verejný tlak na politikov, aby sa namiesto fosílnych palív spoliehali na obnoviteľnú energiu, bude podľa správy pokračovať v intenzifikácii klimatického aktivizmu. Očakáva sa preto, že vládne politiky budú "ambicióznejšie“ pri stanovovaní krátkodobých a strednodobých cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, píše Credit Suisse. Výsledkom bude "značný vplyv" na energetické firmy.







Správa odporúča investorom zamerať sa na elektrárenské spoločnosti, ktoré už začali meniť svoje obchodné modely, aby sa stali prevádzkovateľmi energie z obnoviteľných zdrojov. Banka predovšetkým odporúča prevádzkovateľov, ktorí vyrábajú elektrickú energiu zo slnečnej a veternej energie, dodávateľom zariadení a technológií pre projekty v oblasti obnoviteľnej energie. Tieto aktíva podľa správy môžu „vytvárať spoľahlivé a dlhodobé toky príjmov bez opätovného výskytu vstupných nákladov. Zdá sa, že v Európe investori stále podceňujú pozitívny vplyv na zárobky, ktorý pochádza z implementácie lacnejšej veternej a slnečnej energie do ich výrobného mixu,“ uvádza sa v správe, ktorá poukazuje, že plný potenciál rastu akejkoľvek infraštruktúry obnoviteľnej energie sa zatiaľ ešte nepremietol do ocenenia akcií.



Doprava a infraštruktúra

Credit Suisse zastáva býčí postoj aj v prípade prevádzkovateľov dopravných infraštruktúr, ako sú letiská, diaľnice a železnice, pričom hovorí, že firmy zo sektora čaká silný rast. Napríklad verejne kótované letiská v Thajsku ťažili z rastu počtu cestujúcich, za ostatných 10 rokov sa ich počet zvýšil trojnásobne. Banka tiež označila francúzskeho stavebného giganta Vinci a poukázala na to, že vďaka akvizíciám ďalej rastie - v decembri 2018 získala letisko Gatwick a chce kúpiť Aeroports de Paris.







Infraštruktúra je pre investorov tento rok horúcou témou, píše Credit Suisse, pričom analytici poukázali na to, že G-20 predpokladá, že globálna infraštrukturálna priepasť, teda rozdiel medzi požadovanou infraštruktúrou a očakávanými projektmi, sa do roku 2040 rozšíri na 14,8 bilióna dolárov. "Potenciálna obchodná dohoda medzi USA a Čínou by odstránila veľkú neistotu pre projekty globálnej infraštruktúry,“ uviedla správa Credit Suisse. Americký Federálny rezervný systém zmenil svoju rétoriku na holubičiu a ustúpil od zvyšovania úrokových sadzieb, čo by mohla byť dobrá správa pre firmy, ktoré sú podľa banky vystavené vyšším finančným nákladom na projekty v oblasti infraštruktúry. Poukázala na nedávne prírastky indexu infraštruktúry MSCI World, ktorý od 29. marca zaznamenal medziročný nárast o 9,97 %. Index zahŕňa okrem iného odvetvia ako telekomunikácie, verejné služby, letiskové služby a zdravotnícke zariadenia.

5G

Južná Kórea uviedla 5G na trh koncom roku 2018. Tento rok by mohlo byť zlomovým, firmy by konečne mohli začať profitovať z počiatočného uvedenia technológie 5G, myslí si Credit Suisse.





USA už zaviedli normy pre ultrarýchlostnú dátovú sieť a očakáva sa, že postupne budú nasledovať aj ďalšie krajiny ako Japonsko, Čína a Európa, ale nebude to skôr ako v roku 2020, predpokladá banka. Jej odporúčanie teda znie zamerať sa na poskytovateľov infraštruktúry súvisiacej s 5G, ako sú napríklad dátové centrá, telefónne spoločnosti a poskytovatelia zariadení pre telekomunikačné siete 5G. Napríklad telekom firmy by mohli z nadchádzajúcej implementácie 5G dosiahnuť silný rast. Dopyt po väčšej šírke pásma sa zvýši a prenosová vzdialenosť medzi jednotlivými bunkami v sieti sa musí zmenšiť, aby sa dosiahlo bezproblémové pokrytie 5G, píše Credit Suisse poukazujúc na nedávny krok telekomunikačných spoločností Telecom Italia a Vodafone Italia, ktoré sa v rámci 5G dohodli na vzájomnom zdieľaní svojich sietí.