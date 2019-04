IPO Pinterest: Kto na ňom najviac zbohatne

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:51 -

Obchodný model Pinterestu sa skôr podobá určitej sociálnej sieti, ktorá je však čisto postavená na obrázkoch, takzvaných Pinoch a neumožňuje uzatvárať žiadne „priateľstvá“, skôr je to individualistická platforma pre užívateľa. Ako sa firma sama definuje, je to priestor, ktorý má viac ako 250 miliónom používateľov z celého sveta dennodenne prinášať inšpirácie do mnohých oblastí života.



Používatelia sa nazývajú Pinneri a platforma im umožňuje cez kľúčové slová vyhľadávať obrázky z ktorých sa môžu nechať motivovať na rôzne aktivity. Niekto sa inšpiruje na tému čo dnes variť, iný hľadá módne oblečenie, ďalší sa obzerá po inšpirácii na vylepšenie svojej obývačky a mnoho iných oblastí.







Obrázky na Pinterest ukladajú na jednej strane Pinneri, ktorí majú otvorené oči a zdieľajú tu svoje fotografie obľúbených predmetov, oblečenia či jedál, na druhej strane to sú však aj firmy, ktoré cez piny predkladajú užívateľom svoje produkty. Ak užívateľ prejavuje záujem o konkrétne témy, Pinterest mu každý deň predloží množstvo Pinov zo sféry jeho záujmov, ktoré systém rozpozná.





Myšlienku začali na skutočnosť zakladatelia premieňať v roku 2009. Ben Silbermann, Paul Sciarra a Evan Sharp spolu s niekoľkými zamestnancami stránku prevádzkovali až do roku 2011 z malého apartmánu a v roku 2012 sa o ich firmu začali zaujímať veľké venture-kapitálové spoločnosti. Japonský Rakuten (ten je napríklad aj v Lyfte), Bessemer Ventures alebo Andreessen Horowitz v tomto roku zafinancovali 100 miliónov dolárov a ocenili tak Pinterest na hodnotu 1,5 miliardy USD.





Evan Sharp

Za zmienku stojí historka z roku 2011, keď Silbermann oslovil jedno vydavateľstvo z New Yorku s návrhom na predaj Pinterestu a zástupcovia vydavateľstva sa s ním ani len nestretli. Dnešná hodnota akcií spoločnosti pred IPO sa odhaduje na niečo okolo 10,6 miliardy USD. Ako je u technologických spoločností obvyklé, ani Pinterest zatiaľ nedokázal vytvoriť zo svojich aktivít zisk. Koncom roka 2018 firma dosiahla tržby vo výške 756 miliónov USD a dokázala tak narásť o viac ako 60 % oproti roku 2017. V roku 2018 však stále vykazovala stratu 63 miliónov dolárov.Zakladatelia sa uberali podobnou cestou ako Facebook a filozofia znela: „vybudujme veľkú masu používateľov a potom nám už napadne, na čom zarobíme“. Takzvaná monetizácia produktu sa dnes črtá v niekoľkých formách reklamy a platenej spolupráce.Čo má investorov zaujať na akciách Pinterestu a prečo by ci ich mali kúpiť? Je to najmä rast. Dokazuje to aj vývoj tržieb za prvé 3 mesiace 2019, kedy Pinterest vykázal nárast tržieb o viac ako 51 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018. V tom istom porovnaní sa strata znížila o 10 %, takže je tu šanca, že jedného dňa výnosy prekonajú náklady a firma bude v čiernych číslach.

Kto najviac na plánovanom IPO zbohatne?



Ak sa podarí akcie rozpredať niekde na hornej hranici avizovaného rozpätia 15 – 17 dolárov, čo by ocenilo firmu na takmer 12 miliárd dolárov, najviac si zrejme polepší spoločnosť Bessemer Venture Partners, ktorá zinkasuje niečo okolo 1 miliardy. Ich celková doterajšia investícia bola zrejme v desiatkach miliónov. Úsmev na tvári uvidíme zrejme aj u Bena Silbermanna, ktorého majetok by sa mal rozrásť o 870 miliónov. Podobne na tom bude zrejme aj Paul Sciarra s 720 miliónmi.

O proces predaja akcií sa postará konzorcium bánk vedené menami ako Goldman Sachs, J.P. Morgan a Allen & Co.

Pred nami sú však ešte aj ďalšie lahôdky vo forme uvedenia akcií na burzy, ako Palantir s jeho špecializovaným softvérom na boj proti terorizmu, Airbnb najväčší poskytovateľ ubytovania bez jediného hotela alebo UBER s jeho dominanciou na trhu zdieľaných jázd.