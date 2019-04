Uber pred verejnou ponukou akcií dosahuje silný rast tržieb, ale je v prevádzkovej strate

dnes 12:16 -

Americká firma Uber, ktorá podniká v oblasti prepravy osôb prostredníctvom mobilnej aplikácie, pred očakávaným debutom na burze informovala, že vlani dosiahla tržby 11,3 mld. USD, čo bol rast o 42 % oproti predošlému roku. Spoločnosť za vlaňajšok vykázala zisk 997 mil. USD, ale tento pozitívny výsledok pramenil z jednorazového príjmu, ktorý Uber dosiahol predajom svojich divízií v Rusku a juhovýchodnej Ázii, pričom firma skončila v prevádzkovej strate 3 mld. USD.

Prevádzková strata spoločnosti sa však znížila z úrovne 4 mld. USD, na ktorej bola v roku 2017, čo naznačuje, že možno ide správnou cestou. "Ukazujú, že sú schopní kontrolovať svoje náklady," povedal Alejandro Ortiz, analytik spoločnosti SharesPost.

Uber však zároveň informoval, že americké ministerstvo spravodlivosti prešetruje, že firma celý rok tajila rozsiahle preniknutie do jej počítačov v roku 2016, pri ktorom došlo ku krádeži osobných údajov miliónov pasažierov a vodičov. Toto prešetrovanie patrí k rizikám, ktoré investori musia zobrať do úvahy, keď uvažujú o zapojení sa do jednej z najväčších primárnych verejných ponúk akcií (IPO) v posledných rokoch. Podľa denníka Wall Street Journal sa očakáva, že Uber bude chcieť predajom akcií získať zhruba 10 mld. USD.