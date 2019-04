Bez možnosti voľby: Prečo by si každý mal šetriť na predčasný odchod do dôchodku

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images

dnes 0:55 -

Niektorí jedinci sú predčasným dôchodkom natoľko posadnutí, že sa vzdávajú zabehnutého konzumného života, aby dokázali ušetriť čo najviac. Príbehy o predčasných dôchodcoch sa však príliš často zameriavajú na taktiku intenzívneho šetrenia peňazí a odvádzajú pozornosť od dôležitejšej reality: pre príliš veľa ľudí nie je predčasný odchod do dôchodku voľbou, ale nevyhnutnosťou. Títo ľudia sú vytlačení zo svojho dlhodobého pracovného miesta skôr, ako sa rozhodnú odísť do dôchodku, čo často vedie k nenapraviteľnému finančnému zásahu, ktorý má dopad na zvyšok ich života. Mnohí si už nedokážu nájsť novú prácu a musia sa zmieriť výrazným znížením kvality svojho života.



Rozhodnutie, kedy odísť do dôchodku, už prestáva byť osobnou voľbou. V istom veku už o uchádzača pracovný trh záujem nemá. Nútený odchod z trhu práce nastáva navyše vo veku, keď už ani zdravie neslúži tak ako kedysi. Trendom je neustály nárast veku odchodu do dôchodku, počíta sa s tým, že by sme mali pracovať dlhšie. Avšak skutočnosť je iná. Automatizácia, outsourcing a technologický pokrok sú stále prítomnou hrozbou pre dlhodobú istotu zamestnania. To, čo dnes robíte, jednoducho nemusí existovať ako zamestnanie v čase, keď budete mať 50 alebo 60 rokov. Takže aj keď milujete svoju prácu a nechceli by ste sa jej vzdať skôr ako pred 65-kou, možno by ste urobili lepšie, ak sa zameriate na finančnú flexibilitu a na možný odchod z práce v mladšom veku.



Musíte sa aj mentálne lepšie pripraviť na predčasný odchod do dôchodku. Začnite zmenou toho, ako vnímate a hovoríte o penzii. Nemalo by to byť niečo, čo sa dá predpovedať s dokonalou presnosťou, príde to skôr ako prírodná katastrofa. Niečo, čo môže zasiahnuť takmer kedykoľvek, bez predchádzajúceho varovania. Predčasný odchod do dôchodku sa musí stať niečím, čo všetci očakávame, nie niečím, čo považujeme za okrajový fenomén, ktorým sa riadia mladí technologickí nadšenci.





Väčšinou sa snažíme si zabezpečiť aký-taký príjem prácou, chceme, či musíme, pracovať čo najdlhšie. Nikto nevie, či sa o pár rokov bude dať spoľahnúť na dávky z dôchodkových pilierov a nakoľko pôjde náš životný štandard smerom dole a nakoľko to dokážeme akceptovať. Treba však povedať, že tých, čo budú môcť pracovať najmenej do 70 roku svojho života, bude čoraz menej. Dnes nemôžete vedieť, či aj vy budete takým šťastlivcom, alebo nie.

Na to, aby sme túto dilemu vyriešili, potrebujeme aj politickú podporu. Niečo viac ako sú individuálne sporenia na dôchodok, či sporenia do pilierov. Investičné nástroje, ako ukazujú prieskumy, pracujú viac v prospech bohatých, než pre väčšinu pracovníkov. Riešenia musia zahŕňať aj možnosti pre ľudí s nižšími príjmami, aby aj oni dokázali nasporiť viac. Potrebujeme aj viac finančného vzdelávania na školách. A ak ho niet, suplovať ho vzdelávaním v každom veku na osobnej úrovni. To je najlepšie, čo môže urobiť každý z nás. Musíme vnímať odchod do dôchodku nie ako niečo vo vzdialenej budúcnosti, ale ako niečo, na čo by sme mohli byť odkázaní v najbližšom období. Ušetriť viac a ušetriť čo najskôr. Akceptovať skutočnosť, že aj keď máte radi svoju prácu, nemusíte mať vždy možnosť v nej pokračovať. Extrémne predčasné odchody do dôchodku sa môžu mnohým javiť ako niečo podivuhodné. Ale ponúkajú nádej pre tých, ktorí majú disponibilný príjem, že je možné premeniť finančné návyky na budúcu bezpečnosť, ak nechýba potrebná motivácia. Nastal čas, kedy už plánovanie predčasného odchodu do dôchodku nie je len okrajovým záujmom zopár mladých, takmer celý príjem odkladajúcich jedincov. Ide o novú normu pre každého z nás.

Autorkou je Tanja Hesterová, ktorej sa podarilo odísť do dôchodku vo veku 38 rokov, autorka knihy "Work Optional: Retire Early the Non-Penny-Pinching Way."