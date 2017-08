Prečo nedokážem ušetriť: 5 rozpočtových mýtov, ktoré sa nám najčastejšie hodia ako výhovorky

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock

dnes 0:42 -

Bez rozpočtu na sledovanie toku vašich financií máte len hrubú predstavu o tom, čo sa deje na vašom bankovom účte. Pre niekoho môže byť vytvorenie a udržanie dobrého rozpočtu obrovský problém, je to niečo, na čo si nikdy nenájde čas. Zaujímavé je, že ak sa takýto človek dostane do finančných problémov, uvedomí si, že by mal vyhľadať odbornú pomoc. Pritom by stačilo mať veci pod kontrolou, nemíňať každý mesiac omnoho viac, než na účet prichádza. Presne k tomu slúži (rodinný) rozpočet. Prostredníctvom neho dokážete zhodnotiť svoju finančnú situáciu a identifikovať oblasti, v ktorých sa potrebujete zlepšiť.

Tu je päť mýtov, ktorým veria predovšetkým tí, ktorí hľadajú pred sebou ospravedlnenie za to, že do dnešného dňa vlastný rozpočet stále nepoznajú.



1. Vytvorenie rozpočtu je komplikované

Skutočne? Nič nemôže byť ďalej od pravdy! Vytvorenie rozpočtu je predsa skutočne jednoduché. Na základnej úrovni to nie je nič iné, ako zoznam peňazí prichádzajúcich a odchádzajúcich z vášho života. Mnohým na správu stačí známy tabuľkový procesor z kancelárskeho balíčka najrozšírenejšieho operačného systému. Iní siahajú po sofistikovanejšej platforme, ktorá neraz ponúka aj bezplatnú verziu. Každému vyhovuje niečo iné, vyberte si to, čo je pre vás najviac intuitívne a užívateľsky príjemné. Všetko sa už dnes odohráva na smartfónoch, preto aj na rozpočet si určite nájdete mobilnú aplikáciu, aby ste si ho dokázali sledovať i na cestách. Ak nie ste technokrat, vystačíte si aj s kusom papiera a ceruzkou. Do hornej časti svojho rozpočtu napíšte čistý mesačný príjem, teda príjem po zdanení a pod ním si rozpíšte výdavky, ktoré máte každý mesiac. To je všetko, jednoduchý rozpočet je na svete. Teraz, ak chcete, môžete zapojiť svoju fantáziu a začať pridávať podrobnosti, ako sú zostatky na kreditnej karte, kvartálne vyúčtovania a podobne. Môžete pridať toľko podrobností, koľko len chcete, ale pravdou zostáva, že nič z toho nie je skutočne nevyhnutné. Všetko, čo musíte urobiť, je vytvoriť zoznam vášho príjmu, všetko čo vám na účet prichádza, a výdavkov, všetko čo z neho odchádza.

2. Musíte to vedieť s číslami

Nemusíte mať maturitu z matematiky, ak sa rozhodnete vytvoriť si rozpočet. Všetko, čo potrebujete, vás naučili na základnej škole. Jednoducho odpočítajte celkové výdavky od celkového príjmu. Ak skončíte s negatívnym číslom, viete, že musíte začať znižovať svoje výdavky. Ak to bude kladné číslo, je to malý dôvod na oslavu. Ak ste na jednu stranu napísali všetky svoje príjmy a na druhú celkové výdavky, rozmeňte to na drobné. Celkový príjem, ak máte viac ako jedno zamestnanie, alebo ak do rodinného rozpočtu započítavate aj výplatu niekoho iného, budú tieto položky na jednej strane a jednotlivé výdavky na strane druhej. Hneď uvidíte, odkiaľ toho najviac prichádza a kam najviac odchádza.





3. Vytvorenie rozpočtu zaberie priveľa času

Pravdou je, že vytvorenie rozpočtu na začiatku zaberie nejaký ten čas. Keď si ho vytvárate po prvý raz, budete sa musieť skutočne dobre zamyslieť, aby ste dokázali presne zaznamenať, za čo všetko peniaze míňate. Ale po počiatočnom zostavení to už bude každý mesiac vyžadovať omnoho menej času na aktualizáciu. Najmä ak pôjde o najjednoduchšiu verziu. Zvyčajne vám bude stačiť polhodinka na konci každého mesiaca, aby ste pripísali údaje za uplynulé obdobie. Možno vás čiastkový úspech natoľko poteší, že s radosťou sa budete pravidelne tejto činnosti venovať, aby ste videli, koľko ste dokázali ušetriť. Je to presne tá polhodina, ktorá vám dokáže priniesť zmenu v doterajšom živote. Pomôže vám naučiť sa kontrolovať svoje výdavky každý mesiac, čo znamená menej stresu čo sa financií týka.

4. Rozpočet mi neumožní zabávať sa

Myslíte si, že vytvorenie rozpočtu odhalí krutú pravdu a vy sa budete musieť zbaviť všetkého, čo prináša do života trochu zábavy? Nemusí to tak byť. Namiesto toho premýšľajte o rozpočte, ako o plánovaní. Plánované míňanie vám pomôže, aby ste si pred výplatou nemuseli požičiavať. Aj týmto spôsobom môžete minúť peniaze kde a kedy chcete, ale bez toho, aby vás trápila otázka, či budete mať na uhradenie pravidelných platieb, či na zaplatenie nájomného. Ak sa chcete pred víkendom zabaviť, je to v poriadku, stačí to zaznamenať do svojho rozpočtu. Ak chcete ísť do kina niekoľkokrát mesačne, je to v poriadku. Stačí to ako položku vložiť do rozpočtu. Všetko, čo potrebujete urobiť je, že si vyčleníte peniaze, aby ste sa uistili, že toto je suma určená výhradne pre danú činnosť. V tomto bode niektorí argumentujú, že neznášajú linkovanie a že chcú byť aj v tejto veci spontánni. Ak je to aj váš prípad, skúste pracovať s určitou spontánnosťou vo svojom rozpočte. Ak sa spätne pozriete na vaše výdavky a vidíte, že ste minuli dve stovky na na činnosti, ktoré ste neočakávali, potom svoj rozpočet v nasledujúcom mesiaci navýšite o dve stovky s označením: "na zábavu". Má to však jeden háčik. Ak chcete mať 200 mesačne na zábavu, znamená to, že nebudete môcť tieto peniaze minúť za niečo iné. V prípade, že to nevychádza, budete musieť výdavky na zábavu okresať. Vidieť rozdiel, koľko by ste chceli minúť a koľko v skutočnosti miniete vám pomôže pri určovaní si priorít.



5. No veď ja už rozpočet mám

Nie, to asi nebude celkom pravda, ak ste si ho nastavili pred šiestimi mesiacmi a odvtedy ste sa naň ani nepozreli. V takomto prípade je to len hrubý nástrel, ale nie je to dostačujúce na to, aby ste skutočne dokázali riadiť svoje výdavky. Pohľad na vaše financie jednorazovo nestačí. Aby bol rozpočet účinný, musíte ho každý mesiac aktualizovať. To je jediný spôsob, ako budete skutočne vedieť, kam vaše peniaze miznú, v porovnaní s tým, kam by mali ísť. Presne ako to popisuje aj finančný guru Dave Ramsey. "Povedzte svojim peniazom, kam musia každý mesiac ísť, namiesto toho, aby ste sa zaujímali, kam vlastne šli." Je to nielen efektívne, prináša to aj dobrý pocit.