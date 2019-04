Čína má v kryptomenách jasno: Zakázať!

Zdroj: ČTK

Čína je najväčším trhom pre počítačový hardvér určený na ťažbu Bitcoinov a ďalších kryptomien, hoci tieto aktivity spadajú skôr do oblasti šedej ekonomiky, čo znamená, že sú viac-menej na hranici zákona. NDRC predstavila zoznam odvetví, ktorá chce zrušiť alebo obmedziť, prvýkrát v roku 2011. Nový návrh, ktorý bol predložený dnes, obsahuje viac ako 450 aktivít. To, že sa na zozname objavili aj kryptomeny dokazuje, že vláda zvyšuje tlak na sektor digitálnych aktív.

Návrh zatiaľ nestanovuje časový rámec ani postup, ako by mala byť ťažba Bitcoinu obmedzená. To znamená, že táto aktivita by nemala byť zrušená okamžite. Verejnosť sa má k návrhu vyjadriť do 7. mája.





Sektor kryptomien je v Číne pod starostlivým dohľadom od roku 2017, kedy bola zakázaná primárna ponuka mien a regulátori začali zatvárať lokálne burzy pre obchodovanie s kryptomenami. Čína tiež začala obmedzovať ťažbu kryptomien, čo donútilo mnoho firiem, z ktorých niektoré sa radia medzi najväčšie na svete, nájsť si svoju základňu inde. Čínske firmy patrí tiež medzi najväčších producentov zariadení potrebných na ťažbu Bitcoinov. Vlani tri tieto firmy požiadali o primárnu ponuku akcií v Hongkongu. Avšak dve najväčšie, Bitmain Technologies a Canaan, nakoniec nechali svoju žiadosť prepadnúť, uviedla agentúra Reuters.