Zlato vs. akcie: Warren Buffett naďalej verí Amerike

"Dňa 11. marca to bude 77 rokov, čo som prvýkrát investoval do amerického obchodu. Bol to rok 1942, mal som 11 rokov a ja som investoval 114,75 dolárov. Začal som sporiť vo veku šiestich rokov. To, čo som kúpil, boli tri akcie Cities Service," povedal Buffett. Ten historický nákup nasmeroval Buffeta smerom, akým chcel ísť. "Stal som sa kapitalistom a cítil som sa dobre," napísal.

Teraz si predstavme, že by sa Buffett obával americkej ekonomickej situácie a namiesto toho si kúpil zlato ako ochranu pred infláciou a trhovými rizikami. "Ak by som sa chcel ochrániť, mohol som sa vyhnúť akciám a rozhodnúť sa namiesto toho kúpiť 3 1/4 unce zlata za so svojich 114,75 dolárov. A čo by priniesla táto predpokladaná ochrana? Teraz by ste mali majetok v hodnote približne 4 200 USD, menej ako 1 % z toho, čo by sa realizovalo z jednoduchej nespravovanej investície do amerického obchodu," dodal Buffett.

Toto porovnanie je obzvlášť zaujímavé v dňoch, kedy štátny dlh USA dosiahol nové rekordné maximá, viac ako 22 biliónov dolárov.

"Tí, ktorí pravidelne hlásajú skazu kvôli schodkom štátneho rozpočtu (ako to pravidelne už dlhší čas robím aj ja), možno skonštatuje, že štátny dlh našej krajiny sa počas posledných 77 rokov zvýšil približne 400-násobne. To je 40 000 %! Predpokladajme, že ste tento nárast predvídali a spanikári pri vyhliadke na nepríjemné deficity a bezcennú menu," napísal Buffett a pripomína investorom, že nemožno zabudnúť na pozoruhodné finančné úspechy Ameriky.





"V roku 1942, keď som uskutočnil svoj prvý nákup, národ očakával povojnový rast, presvedčenie, ktoré sa ukázalo ako opodstatnené. Úspechy národa by sa dali najlepšie opísať ako úchvatné. Uveďme čísla na toto tvrdenie: ak by moja suma bola 114,75 dolárov investovaná do indexového fondu S & P 500 bez akýchkoľvek poplatkov a všetky dividendy boli reinvestované, môj podiel by mal k 31. januáru 2019 dosiahnuť hodnotu 606 811 dolárov (pred zdanením)... To je 5288 násobný zisk," napísal.

Buffett tiež zdôraznil, že vždy prevláda strach a chaos, ale na konci vždy prevažujú trhy. "Od roku 1942 sme mali sedem republikánskych prezidentov a sedem demokratov. V rokoch, v ktorých slúžili, krajina v rôznych obdobiach dosiahla vírusové inflácie, mali sme hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 21 %, niekoľko kontroverzných a nákladných vojen, rezignáciu prezidenta, všadeprítomný kolaps domácich hodnôt, paralyzujúcu finančnú paniku a množstvo ďalších problémov. Všetky vyvolali strašidelné správy, ale všetky sú dnes už históriou."

Buffettov list prichádza v čase, kedy jeho Berkshire Hathaway, ktorá má značne investované do spoločností ako Apple, American Express Company a Bank of America, oznámila čistú stratu vo výške 25,39 miliardy dolárov za štvrtý štvrťrok, alebo 15 467 USD za akciu triedy A, čo odráža viac ako 27,6 miliardy dolárov straty.



V liste akcionárom si Buffett posťažoval, že nájsť vhodné investičné príležitosti za dobrú cenu nie je za súčasnej situácie na trhu ľahké. "Dúfame, že v najbližších rokoch za voľné peniaze nakúpime podniky, ktoré bude Berkshire dlhodobo vlastniť. Nádej, že sa tak stane v najbližšom čase, je však slabá. Ceny požadované za firmy, ktoré by stáli za nákup, sú obrovské," napísal v liste, ktorý bol spoločne s výsledkami hospodárenia za minulý rok uverejnený v sobotu.