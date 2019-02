Skupina MOL dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov

dnes 12:31 -

Skupina MOL, ktorej členom je aj slovenská spoločnosť Slovnaft, dosiahla v roku 2018 najvyšší zisk za uplynulých sedem rokov. Informoval o tom Ladislav Procházka zo Slovnaftu.

Celková EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi) podľa jeho informácií medziročne vzrástla o 10 % na 2,69 miliardy USD, a prekonala tak pôvodne stanovené aj upravené ciele.

"Rok 2018 bol ďalším silným rokom s najvyššou EBITDA za uplynulých 7 rokov. Bol to tiež rok pokračujúcej transformácie, vrátane prijatia finálneho rozhodnutia o investíciách do projektu Polyol. Divízia Upstream vygenerovala hotovosť vo výške takmer 1 miliardy USD a zvýšila ťažbu, divízia Downstream dosiahla vysokú ziskovosť napriek slabším rafinérskym a petrochemickým maržiam a zaznamenala ďalšie výrazné zvýšenie efektívnosti, kým divízia Služby zákazníkom si udržala dvojciferný rast EBITDA a spustila niekoľko nových inovatívnych služieb," uviedol k výsledkom hospodárenia predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi.

"Náš výhľad do roku 2019 je optimistický. Očakávame, že EBIDTA dosiahne tento rok približne 2,3 miliardy USD, pričom predpokladáme konzervatívnejšie parametre prostredia, v ktorom pôsobí Downstream a ceny ropy na úrovni približne 60 USD / barel ropy Brent. Poskytne nám to dostatok peňažných tokov aj na pokrytie rastúcich investícií do našich hlavných transformačných projektov," spresnil Hernádi.

Skupina MOL je medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách. V súčasnosti sú jej výrobné aktivity sústredené v 8 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 2000 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.