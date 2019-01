Bill Gates: Poznám lepšiu návratnosť investícií než je akciový trh

Zdroj: WSJ;BI

Bill s Melindou investovali od roku 1999 prostredníctvom ich nadácie viac ako 45 miliárd dolárov do iniciatív zameraných na chudobu a vzdelávanie po celom svete. Ale omnoho známejšie sú ich investície do globálneho zdravia. Doteraz ich nadácia vynaložila 10 miliárd dolárov na to, aby pomohla ľuďom žiť zdravšie a dlhšie. Väčšinou tieto peniaze pomohli. Faktom je, že šance, že sa dieťa dožije svojich piatich narodenín sú dvojnásobne vyššie než boli v roku 2000, bez ohľadu na to, kde na svete sa narodí. "Svet sa za ostatných 20 rokoch dramaticky zlepšil," povedala Melinda Gatesová. "Príbeh posledných dvoch desaťročí je príbehom neuveriteľného zlepšenia ľudskej kondície a je to jeden z dôvodov, prečo sme s Billom naďalej optimistami."

Značná časť tohto úspechu podľa Gatesovej súvisí s tým, ako sa peniaze vynaložili. Príspevky putujú do štyroch globálnych zdravotných fondov. Centrum pre konsenzus v Kodani podrobne skúmalo, ako sa vynaložil každý dolár, ktorý nadácia získala. Tiež vymodelovalo, čo by nastalo, ak by namiesto použitia peňazí na financovanie verejného zdravia nadácia investovala na burze, aby jedného dňa dokázala vytiahnuť viac ľudí z chudoby a dostať ich do vrstvy so stredným príjmom.







"Predpokladajme, že nadácia neinvestovala do štyroch svojich projektov, ale namiesto toho vložila 10 miliárd dolárov do S&P 500 vo viere, že ​o ​18 rokov bude vedieť pomôcť rozvojovým krajinám," napísal Bill Gates v časopise Wall Street Journal. "Tieto krajiny by dostali asi 12 miliárd dolárov, upravených o infláciu, alebo 17 miliárd dolárov, ak budeme počítať s reinvestovanými dividendami."

Dokonca aj investície do energetických projektov (odhadované výnosy vo výške 150 miliárd dolárov) a infraštruktúry (odhadovaných 170 miliárd dolárov) by nedokázali dosiahnuť výkonnosť desiatich miliárd vynaložených na globálne zdravotné fondy. "10 miliárd dolárov, ktoré sme poskytli na pomoc v podobe očkovacích látok, liekov, lôžkových sietí a ďalšej podpory pre rozvojové krajiny, vytvorilo odhadovaných až 200 miliárd dolárov v podobe sociálnych a ekonomických prínosov," napísal Gates. To je lepší výsledok než čokoľvek, čo sľubuje index S&P 500.

"Chceme zabezpečiť, aby krajiny s nízkymi príjmami pokračovali v raste a mali sa možnosť presunúť do pásma so stredným príjmom," povedala Melinda. "A to je dôvod, prečo musíme pokračovať v investíciách, ktoré sa nám všetkým tak neuveriteľne dobre vyplácajú."







Nadácia ale nedokáže financovať tieto projekty sama. Vzdelávacie programy či očkovacie kampane by neboli tak úspešné bez podpory bohatých krajín ako USA. "Napriek tomu, že je to 10 miliárd dolárov, my predstavujeme asi len 5 % z týchto prostriedkov, ostatné sú vládne prostriedky," povedala Melinda. Príspevky Nadácie Gatesových sa do každého z fondov pohybujú od 5 do 33 %. Tieto iniciatívy vyspelých ekonomík nezaťažujú daňových poplatníkov, napríklad USA vynakladajú len viac ako 1 % svojho ročného rozpočtu na zahraničnú pomoc, Briti 0,7 %.







Pred každoročným stretnutím najbohatších ľudí na svete v Davose, Gates vyzýva krajiny, aby nezabudli na dôležitosť svojich záväzkov voči celosvetovému zdraviu. "V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov sa všetky štyri z týchto programov dostanú do kritického bodu. Miera domácich problémov, ktoré sú typycké pre bohatý svet, nás mierne znepokojujú," povedal Bill Gates s tým, že každý z programov bude mať čoskoro nové kolo financovania.