Strach z algoritmického obchodovania je v skutočnosti strachom z neznáma

Zdroj: QZ

Foto: getty images

dnes 0:32 -

Kto vlastne robí zastarané staromódne analýzy a prečo radšej nepoužíva zdravý rozum? Ako uvádza pre Bloomberg Matt Levine vo svojom informačnom bulletine "Money Stuff", pre niektorých členov staršej finančnej gardy sú jednoducho algoritmy mätúce. Levine, bývalý investičný bankár, sa ale vývoja neobáva. "Manažéri hedžových fondov svoju pozíciu istú nemajú, alebo by nemali mať, nie je to nič neprirodzené, keď aj niekto, kto kedysi dokázal zarobiť veľa peňazí, je vytlačený novou generáciou." Inými slovami, títo jednorazoví majstri sveta, sa zatiaľ úspešne vyhýbajú obchodovaniu na základe algoritmov, lebo im nerozumejú. A to môže byť celkom desivé.

Čo je na veci zaujímavé, vždy sme sa mýlili v popisovaní trhovej volatility. A to ešte dávno pred algoritmickýcm obchodovaním. Celkom dobre to sumarizuje vskutku často zdieľaný satirický článok z z Wall Street Journal z deväťdesiatych rokov. "Zažili sme rally na trhu v skorých ranných hodinách z dôvodov, ktorým nikto nerozumie a nikto ich nepredpovedal. Analytici CNBC s istotou tvrdili, že to malo niečo spoločné so senegalskou menou, ale iní poukazujú na revidované mesačné údaje, ktoré poukazujú na slabý výlov tuniakov pri Peruánskom pobreží." Môžeme len hádať, čo sa v skutočnosti udialo, ale tieto odhady nie sú nič viac, len názorom dvoch odborníkov. A tie sa môžu veľmi líšiť (a oba môžu byť nesprávne). Analytici sa často podobne mýlia pri predpovediach toho, ktoré akcie vyletia k nebesiam a ktoré sa prepadnú až na dno. V istej 35-ročnom štúdii sa ukázalo, že 10 % najodporúčanejších akcií dosiahlo menší rast, než 10 %, ktoré analytici vyslovene neodporúčali.







To nám však nebráni v tom, aby sme naďalej skúšali svoje šťastie. Nedokázalo nám to ani vziať pocit, že keďže pohyby na trhu vyvolávajú ľudia, musíme trhom rozumieť, pretože my sme tí ľudia. Je teda oveľa jednoduchšie vyrozprávať príbeh o tom, ako za nárastom či prepadom stojí strach alebo chamtivosť investorov, než uznať, že by algoritmické obchodovanie spôsobovalo volatilitu.



Roboti nás zatiaľ neovládli, ale táto predstava môže vyvolávať strach. Levine si myslí, že súčasné trhové pohyby sú zmesou oboch. "Môj všeobecný názor je, že trhové pohyby odrážajú vlastnosti mnohých ľudí, ktorí konajú na základe individuálneho presvedčenia. Sú presvedčení, že počítače sú nástroje, ktoré im umožňujú s trhom urobiť to, čo chcú, ale oveľa rýchlejšie." Tieto pocity týkajúce sa obáv investorov alebo ich sebavedomia, nemusia byť o nič horšie ako kedykoľvek predtým, ale jednoducho vidíme ich účinky na väčšiu škálu a oveľa rýchlejšie.

Samostatnou otázkou je, samozrejme, či by sme mali, alebo mohli, celú túto volatilitu trhu pripisovať algoritmom, tak ako sa to bežne robí. Napriek nedávnemu relatívnemu pokoju, trhy boli vždy volatilné. Posledné trojmesačné výkyvy mohli byť pre mnohých hrôzostrašné, ale v žiadnom prípade nešlo o nič historicky výnimočné. Možno sa len jednoducho viac hovorí a píše o trhových pohyboch. Ako to tvrdí aj Nancy Tenglerová z Tengler Wealth Management pre Bloomberg. "Príliš sa zameriavame na každodenné pohyby, alebo dokonca na pohyby každú minútu nebodaj sekundu."

Môžeme z mnohého viniť robotov, ak je to potrebné, alebo jednoduchšie pre tých, ktorí sa snažia pochopiť, čo sa práve udialo, alebo čo sa udeje v budúcnosti. Problém je, že to nie je veľmi užitočné pre nás ostatných. Ak človek chce z nepríjemných stereotypov dostať, nevie vlastne čo ho čaká. A z toho má strach. Môže sa stať, že spanikárení analytici sa budú musieť vyrovnať so strachom a uznať, že vlastne v skutočnosti toho veľa vopred ani nevedeli.