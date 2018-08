Hlavný investor Tesla: Akcie by mohli stúpnuť na 4000 dolárov, ale len bez privatizácie

Zdroj: businessinsider

Foto: TASR/AP

dnes 9:25 -

ARK Investment Management vlastní 580 000 akcií spoločnosti Tesla v hodnote približne 163,84 miliónov dolárov. V otvorenom liste generálnemu riaditeľovi Elonovi Muskovi ho vyzýva, aby si to s privatizáciou rozmyslel, tvrdiac, že ​​akcie by mohli stúpnuť omnoho vyššie, než 420 dolárov, čo je ponuka na spätný odkup. "Tesla by mala byť ocenená niekde medzi 700 až 4 000 dolárov za akciu už o päť rokov," uviedla zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Cathie Woodová. "Vzhľadom na 420 dolárov za akciu by bola značne podhodnotená a pripravila by mnohých investorov o možnosť zúčastniť sa na jej úspechu. Podľa nášho názoru, vzhľadom na správny investičný časový horizont, je dnes Tesla hlboko podhodnotená."





Investičná štúdia ARK počíta s úplným prechodom od výrobcu k plnohodnotnej spoločnosti "mobility-as-a-service". Keď dosiahne tento bod, podľa odhadov ARK by jej ziskové rozpätie mohlo dosiahnuť až 80 %. V najnovšom štvrťročnom podaní tento mesiac spoločnosť Tesla oznámila celkové hrubé marže vo výške 15 %.

"V scenári 4 000 dolárov sú naše predpoklady konzervatívne, do zisku sa započítavajú len automobily a niektoré autonómne siete taxíkov, nie z nákladných vozidiel, drony, úložné zariadenia na energetickú energiu alebo príležitosť MaaS v Číne," uvádza ARK, ktorá spravuje 5,9 miliardy dolárov. "Ďalej sme sem začlenili zhruba 20 miliárd dolárov ktoré by mohli byť potrebné na preniknutie a rozšírenie sa na týchto štyroch trhoch."

Pre porovnanie, priemernú cenu akcií Tesla odhadli analytici solovený agentúrou Bloomberg na 333 dolárov. Dokonca aj najúspešnejší analytik na Wall Street, Pierre Ferragu z New Street Research, udáva cieľ 533 dolárov , čo je o niečo viac ako jedna osmina cieľa ARK.

Musk tvrdí, že prechod do súkromných rúk zmierňuje tlaky a krátkozrakosť zo strany analytikov a investorov pri každom zverejňovaní štvrťročnej správy o príjmoch, ale ARK tvrdí opak. "Po prvé, ako súkromná spoločnosť, Tesla nebude schopná využiť svoje konkurenčné výhody tak rýchlo a dramaticky, ako keď je to verejná spoločnosť, čo je dôležitá skutočnosť vzhľadom na sieťové efekty a prírodné geografické monopoly, ktorým podliehajú autonómne taxislužby a kamionové siete. Po druhé, na súkromnom trhu by Tesla stratila publicitu spojenú s vašou úlohou ako generálnym riaditeľom verejnej spoločnosti spojenou nielen s najpredávanejším stredne veľkým prémiovým sedanom v USA, ale tiež s najlepšou pozíciou pre rozvoj autonómnej siete taxíkov na celoštátnej úrovni v najbližších niekoľkých rokoch."