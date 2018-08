Káva za kryptomeny je hlúposť: Čím viac ľudí bude chcieť zaplatiť Bitcoinmi, tým horšie

Zdroj: gizmodo;BIS

Foto: SITA/AP

dnes 10:07 -

V piatok firma Starbucks a niekoľko ďalších vrátane Intercontinental Stock Exchange, Microsoft a BCG oznámili, že vytvárajú spoločnosť Bakkt. Cieľom je ponúknuť "bezproblémovú globálnu sieť", ktorá využije " cloud riešenia spoločnosti Microsoft na vytvorenie otvoreného a regulovaného, globálneho ekosystému pre digitálne aktíva." To vyvolalo vlnu špekulujácií, či by sa už čoskoro nedalo zaplatiť za frappuccinos bitcoinom. Hovorca Starbucks objasnil, že firma neprijíma kryptomenu, len vyvíja aplikácie pre systém, ktorý uľahčuje konverziu kryptomeny na hotovosť.

"Je dôležité objasniť, že v Starbucks neprijímame digitálne aktíva. V súčasnosti spúšťame obchodovania a konverziu Bitcoinu na americké doláre, ktoré môžu byť použité v Starbucks,“ píše sa v stanovisku firmy, ktorá však už prijíma digitálne platby vo forme mobilných platieb. Bakkt bude skôr platformou pre regulované finančné nástroje, vrátane Bitcoinu, s cieľom vyrovnať rýchle kolísania cien a z dlhodobého hľadiska nahradiť kreditné karty.