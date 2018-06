Fed schválil kapitálové plány najväčších amerických bánk

dnes 9:46 -

Americká centrálna banka (Fed) vo štvrtok povolila 32 z 35 najväčších amerických bánk zvýšiť dividendy vyplácané akcionárom a spätne nakúpiť svoje akcie. Federálny rezervný systém prijal rozhodnutie po tom, čo banky uspeli v nedávnych stresových testoch. Na základe ich výsledkov Fed konštatoval, že popredné úverové ústavy dokážu odolať aj extrémnym krízovým scenárom.

Fed povolil vyplatiť dividendy aj spoločnostiam Goldman Sachs a Morgan Stanley, musia ich však ponechať na súčasnej úrovni. Medzi testovanými bankami Fed odmietol iba kapitálové plány americkej dcéry nemeckej skupiny Deutsche Bank.

Federálny rezervný systém zverejnil výsledky najnovšieho kola stresových testov minulý týždeň. Zameral sa pritom na banky, ktorých aktíva dosahujú aspoň 50 mld. USD. Predmetom testov bola schopnosť bánk odolať krízovej situácii, kedy by nastala recesia v globálnej ekonomike v kombinácii so zvýšením miery nezamestnanosti v USA na 10 % a prepadom hodnoty akciového trhu o 65 %. Naplnenie tohto scenára by testovaným bankám spôsobilo počas dvoch rokov kumulovanú škodu takmer 578 mld. USD. Banky však majú podľa Fedu dostatočné rezervy, aby zvládli aj tento extrémny scenár.