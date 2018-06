Všetky globálne meny sa raz stanú kryptomenami

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock

dnes 0:23 -

"Náš názor je, že každá fiatová mena bude kryptom," povedal Jeremy Allaire vo vysielaní televízie CNBC. "Zdá sa, že v tomto momente je to nevyhnutné."

Circle ponúka blockchain aplikáciu, ktorá umožňuje ľuďom navzájom si bezplatne posielať peniaze. Blockchain je technológia, verejná kniha aktivít, na ktorej funguje aj populárny Bitcoin. Circle má tiež produkt, ktorý umožňuje používateľom investovať do kryptomien a uľahčuje obchodovanie s kryptomenami pre inštitucionálnych investorov.

Za spoločnosťou s trhovou kapitalizáciou 3 miliardy dolárov je americká investičná banka Goldman Sachs a čínsky internetový gigant Baidu. Začiatkom tohto roka firma uskutočnila svoju prvú akvizíciu, keď kúpila kryptoburzu Poloniex.

Circle nedávno uviedol, že chce predstaviť novú kryptomenu prepojenú na americký dolár s názvom USD Coin. Cieľom bude preniesť hlavné finančné procesy do sveta kryptomien a blockchain technológie, ale hlavne urýchliť transakcie. Previazanosť na dolár znižuje volatilitu, ktorá sa prejavuje u väčšine kryptoaktív. Nie je to prvý krát čo svet kryptomien nadväzuje na fiat menu. Najpozoruhodnejšou je tether, kontroverzná virtuálna mena, ktorú kritici označili za vinníka pri dosiahnutí Bitcoinových maxím počas vlaňajšieho roka.







Allaire uviedol, že ich kryptomena naviazaná na americký dolár by profitovala z prísnejšieho nariadenia. Token sa buduje v rámci otvorenej platformy s názvom CENTER, v ktorej sa očakáva, že Circle sa pripojí k finančným inštitúciám a ďalším firmám. "Zameriavame sa na fiatové stabilné mince, naozaj sme to považovali za základný stavebný blok pre kryptonatívne globálne digitálne hospodárstvo," povedal Allaire. "Našim záujmom je, ako môžeme vziať všetky úlohy spojené s finančným priemyslom a presunúť ich na krypto infraštruktúru." Spoločnosť sa tiež chystá vydať krypto žetóny viazané na euro a britskú libru.

Circle patrí zástancov kryptomien, ktorí tvrdia, že technológia by mohla zásadne zmeniť finančné služby ako ich poznáme. Decentralizovaná povaha Bitcoinu znamená, že sa dá jednoduchšie uplatniť na medzinárodnej úrovni. Transakcie sa dajú robiť anonymne a nemôžu byť manipulované.



Najznámejšia digitálna mena na svete však čelí niektorým technickým výzvam. Vysoké transakčné poplatky a časy viedli k iniciatívam niektorých ľudí v komunite, aby sa pokúsili riešiť to, čo nazývajú problémom škálovateľnosti bitcoinu. Problém v minulom roku vyústil do niekoľkých takzvaných tvrdých forkov, kedy sa pôvodná kryptomena rozdelila a z pôvodnej vznikli dve, napríklad z bitcoinu vznikol bitcoin cash či bitcoin gold. Niektorí poukázali na tzv. "bleskovú sieť", čo je technologická aktualizácia dnešnej bitcoinovej siete, ako možné riešenie tohto problému. V podstate by umožňovala používateľom odosielať viac transakcií mimo blockchainu. Fungovala by ako druhá vrstva nad existujúcou distribuovanou knihou, ktorá podporuje digitálnu menu.