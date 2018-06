Saxo Bank: Akcie, ktoré by mohli ťažiť z majstrovstiev sveta vo futbale

Zdroj: Saxo Bank

Keď sa bližšie pozrieme na oficiálnych partnerov, sponzorov a regionálnych podporovateľov majstrovstiev, nájdeme medzi nimi niekoľko významných spoločností, ktoré obchodujú na svetových burzách. Mená ako Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai Motor, Visa, Anheuser-Busch InBev, Hisense Kelon, McDonalds, china Mengniu Dairy, Alrosa (ruská spoločnosť ťažiaca diamanty) či Rostelecom (ruská telekomunikačná spoločnosť).

Podľa nášho názoru môžu z majstrovstiev sveta najviac vyťažiť dve firmy: Adidas a China Mengniu Dairy. Adidas je rýchlo rastúcou spotrebnou značkou, ktorej futbalové majstrovstvá môžu ešte viac pomôcť. Je však ťažké odhadnúť túto pozitívnu podporu vopred. China Mengniu Dairy je o niečo menej zreteľným prípadom. Spoločnosť podpísala sponzorskú zmluvu v decembri minulého roka a na základe nej bude na majstrovstvách podávať jogurtové nápoje, čo podporí veľkou reklamnou kampaňou aj doma v Číne.

Čínsky prezident Xi Jinping sľúbil, že sa krajina stane futbalovou veľmocou. Je to niečo ako národný cieľ, hoci sa Čína na majstrovstvá nekvalifikovala. V krajine červeného draka sa tiež očakáva nárast on-line reklamných výdavkov o 835 miliónov dolárov. Oproti ročnému obratu v brandži vo výške 80,4 mld. dolárov to síce nie je obrovská suma, napriek tomu to pre on-line portály môže predstavovať významnú podporu. Najväčším hráčom na čínskom trhu PPC reklamy je spolu s jeho partnerskými sieťami vyhľadávač Baidu. Víťazom sa však vďaka veľkému podielu v mobilnej on-line reklame môže stať spoločnosť Tencent.





Popri on-line reklame očakávame, že majstrovstvá sveta bude mať pozitívny vplyv aj na on-line športové stávkovanie. Najznámejšími v tejto oblasti sú spoločnosti GVC Holdings, William Hill, Playtech, Kindred Group a Betsson.

Medzi favoritov nepatria producenti piva. Turnaj je totiž príliš malý a trvá len obmedzený čas. Neočakávame teda, že by samotné majstrovstvá mali mať na pivárov nejaký relevantný dopad. Ani predchádzajúce šampionáty citeľné zvýšeanie dopytu po pive nepriniesli.

Autorom je Peter Garnry, vedúci kapitálovej stratégie Saxo Bank.