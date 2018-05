Robert Shiller: Býčí trend udržiava pri živote trumpefekt

Zdroj: CNBC;CNN

"Existuje určitý optimizmus na trhoch vďaka Trumpovi. A bude to tak aj pokračovať, nevidím dôvod, prečo by sa to malo zmeniť," povedal profesor z Yale v rozhovore pre televíziu CNBC. "Je to niečo, ako svet reaguje na prezidenta. Niečo o jeho sebavedomí, ktoré postupne zdvíha nášho ducha."

Shiller je presvedčený, že tento vplyv v podstate predstavuje podporou býčieho trhu, ktorý trvá dlho už celkom dlho. "Mali sme tu nadhodnotený akciový trh a roky sa objavovali obavy," povedal.

Shiller uznal, že americký akciový trh by mohol v tomto roku priniesť zisky, ale varoval, že trumpefekt "nie je veľmi spoľahlivá vec". Najlepšou stratégiou je preto diverzifikácia v zahraničí. "Ak ste boli vo vašom portfóliu preexponovaný do Spojených štátov, je čas, aby ste to zvážili. Nie stiahnuť, ale vyvážiť veci ... Európa je lacnejšia ako USA ...," myslí si Shiller v súvislosti s prepadom cien akcií kvôli politickým turbulenciám v Taliansku a strachu, že nové voľby v tretej najväčšej ekonomike eurozóny by mohli do čela postaviť populistické strany, ktoré budú presadzovať opustenie eura. "Doterajšie správy o Taliansku sú znepokojujúce," povedal Shiller a dodal, že je ohľadom vývoja v Taliansku optimista. Krajina podľa neho dokáže vyriešiť svoje problémy a predísť kríze.

Nebude ďaleko od pravdy. Nadmerne zadlžený štát totiž v stredu našiel kupcov na dlhopisy za takmer 6 miliárd eur. Môže to byť známka toho, že obavy trhu kvôli Taliansku sa postupne vytrácajú. Investori však požadovali vyššie sadzby pri prevzatí rizika z zadržania talianskeho vládneho dlhu. Vláda zaplatí 3 % pri 10-ročných dlhopisoch čo je takmer dvojnásobok sadzby, ktorú bola ochotná zaplatiť v apríli. Ale čo bude ďalej, stále nie je jasné. Zdroj z prezidentského paláca uviedol, že prebiehajú diskusie o zostavení vlády, ktorá by zahŕňala predstaviteľov populistických strán.

Líder populistického Hnutia piatich hviezd (M5S) Luigi di Maio

Pritom jedna zo strán, ktorej sa investori obávali, už zvolila miernejší tón ohľadom spoločnej meny. "Ak sa trhy obávajú, že Taliansko opustí euro , je to preto, že niekto šíri tieto správy," povedal Luigi Di Maio, vodca Hnutia piatich hviezd. "Nikdy sme to nechceli."

Väčšina analytikov verí, že Taliansko zostane členom eurozóny. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v utorok povedal, že je "presvedčený, že Taliansko bude pokračovať na európskej ceste. "Osud Talianska nepatrí do rúk finančných trhov," povedal. "Bez ohľadu na to, ktorá politická strana môže byť pri moci, Taliansko je zakladajúcim členom Európskej únie, ktorý nesmierne prispel k európskej integrácii."