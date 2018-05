Neistá budúcnosť: Talianska kríza sa podpísala pod prepad trhov, investori sú znepokojení

Zdroj: CNN;CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 11:12 -

Investori sa obávajú, že politické turbulencie v Taliansku môžu sa prejavia aj za hranicami krajiny. Kým výnosy španielskych, portugalských a gréckych dlhov vzrástli, americké akcie otvárali obchodný deň nižšie.

Taliansko smeruje k novým voľbám po tom, čo populistickí politici nedokázali vytvoriť vládu. Radikálne strany by mohli získať ešte väčší priestor a investori sa obávajú, že sa voľby budú de facto referendom o eure. Niektorí pozorovatelia trhu sa obávajú, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k odchodu z Európskej únie, scenár nazvali "Italexit" alebo "Quitaly".

Veľkým rizikom je, že talianski politici prestávajú dodržiavať fiškálne pravidlá EÚ, alebo sa dokonca snažia zbaviť sa spoločnej meny. Vedúci predstavitelia strán nastolili plány na zníženie daní, zvýšenie verejných výdavkov a zavedenie základného garantovaného príjmu pre určitú časť obyvateľstva, okrem iných nákladných návrhov.







V utorok sa euro prepadlo voči americkému doláru o 1 %, čo je odrazom obáv investorov. "Skutočná kríza eura je tým najhorším scenárom," povedal Florian Hense, ekonóm v Berenberg Bank pre CNN. Taliansko má tretiu najväčšiu ekonomiku v eurozóne, čo predstavuje 15 % HDP regiónu, čo je oveľa viac ako v prípade Grécka, zdroja zatiaľ poslednej krízy v eurozóne. Má tiež celý rad zlých úverov vo svojom bankovom sektore. "Aj v nepravdepodobnom scenári Italexitu môže eurozóna bez Talianska rásť niekoľko štvrťrokov, ak sa nasadia nástroje na obmedzenie nákazlivých rizík a podporia najviac postihnuté banky," cituje Holgera Schmiedinga, hlavného ekonóma banky Berenberg, CNN.





Nie je jasné, aké populistické platformy sa presadia v nových voľbách, ale analytici tvrdia, že je nepravdepodobné, že Taliansko prestane používať euro. Napriek tomu, zvýšené výdavky novej talianskej vlády by mohli zvýšiť napätie na trhoch. Roky stagnácie a nedostatok reforiem nafúkli taliansky vládny dlh na vyše 2 bilióny eur, čo zodpovedá viac ako 130 % HDP! Je to tretia najvyššia úroveň zadlženia na svete po Japonsku a Grécku. Väčšina talianskeho verejného dlhu je vo vlastníctve Talianov, ale aj Európska centrálna banka vlastní veľký podiel spolu s bankami a investormi vo Francúzsku, Luxembursku, Nemecku a Španielsku.

Ratingová agentúra Moody's v piatok varovala, že by mohla znížiť úverový rating Talianska, ktorého delia od stavu „junk“ len dve políčka, pretože plány populistických výdavkov by znamenali oslabenie fiškálnej pozície a zastavenie úsilia o reformu ekonomiky.

Talianski populisti sa však môžu vzdať diskusií o referende vzdať sa eura alebo o vystúpení z únie. "Mnohí voliči, aj keď sú veľmi nešťastní so status quo ... v skutočnosti nechcú opustiť euro," povedal Schmieding. "Nestotožňujú sa s myšlienkou ... že môžu prísť o časť svojich úspor ak by sa Taliansko rozhodlo pre budúcnosť bez spoločnej meny." Napriek tomu sa mnohí investori obávajú rizika z regiónu, ktorý bol opakovane skúšaný dlhovými krízami.



Politický chaos v treťom najväčšom hospodárstve eurozóny čoskoro skončí, myslí si bývalý hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu Olivier Blanchard. To, že by sa Taliani vzdali eura a ďalšie krajiny by tento krok nasledovali, Blanchard, dnes už profesor ekonómie na Massachusetts Institute of Technology, označil za psychologický strach a nie za realistickú hrozbu. "Som presvedčený, že v tomto prípade EÚ urobí všetko, čo je potrebné na prevenciu nákazy. Moje obavy sa týkajú Talianska, ale nie zvyšku Európy, bude to síce ťažké, ale zvyšok Európy a zvyšok eurozóny bude v poriadku."

Nové voľby by sa mali uskutočniť v júli, dovtedy bude bývalý úradník Medzinárodného menového fondu Carlo Cottarelli dohliadať nad dočasnou vládou. Hoci sa analytici domnievajú, že odchod Talianov od jednotnej meny je nepravdepodobné, celosvetová kríza dôvery v eurozónu tvrdo zasiahla spoločnú menu. Talianske bondy utrpeli najhorší deň od roku 1992. Indický benchmarkový akciový index poklesol v utorok o 2,3 percenta v dôsledku celosvetového poklesu akciových trhov. V Spojených štátoch Dow klesol v priebehu dňa o viac ako 460 bodov.





Blanchard hovorí kapitálovej mobilite. „Ak vypustíte signály, že sa možno vzdáte eura... potom sa dá očakávať, že sa investori presunú inam. Myslím, že to je to, čo dnes vidíme."

Najlepší scenár podľa ekonóma bude, ak víťazi z nasledujúcich volieb poskytnú program, ktorý uspokojí ich volebnú základňu. Opäť sa síce predpokladá, že vyhrajú populistické strany, ale mohli by prejaviť fiškálnu zodpovednosť. "Domnievame sa, že demokracia v Európe prechádza veľmi ťažkou fázou, ak nie, krízou... Pretože si nemyslím, že tieto populistické strany majú nejaký ekonomický program," povedal Philip Jennings, generálny tajomník odborov, ktoré zastupujú viac ako 20 miliónov pracovníkov z viac ako 900 odborových zväzov.