Intelektuálny kapitál: Prečo je do diania okolo kryptomien zapojených toľko Rusov

Hoci neexistuje na svete miesto, ktoré by sa dalo označiť za kolísku vývoja kryptomien, skutočne bohaté zastúpenie vo svete virtuálnych aktív majú Rusi. Predovšetkým sú zapojení do trhov s počiatočnou ponukou mincí (ICO), ktoré umožňujú firmám získavať peniaze výmenou za digitálne tokeny. Niektorí optimisti v tomto sektore si myslia, že ICO by mohlo jedného dňa nahradiť rizikový kapitál ako prostriedok pre začínajúcich podnikateľov na získavanie peňazí, no zatiaľ s nejasnými pravidlami pripomínajúcimi crowdfunding a výrazným nedostatkom regulačného dohľadu.

Po celom svete je cítiť ruský akcent ľudí za projektmi v rámci ICO, keď sa snažia nalákať investorov na financovanie. Avšak ich vplyv pri pohľade na čísla už tak markantný nie je. Pokiaľ ide o získané peniaze cez ICO, vedú USA, Singapur, Švajčiarsko a Veľká Británia. To isté platí aj keď sa pozrieme, kde sú registrované projekty. Ale sa zameriame na to, kde majú sídlo generálni riaditelia či zakladatelia projektov ICO, na prvom mieste za minulý rok je Moskva. Tvrdí to firma zaoberajúca sa rizikovým kapitálom Atomico.

Technicky zmýšľajúci človek poukáže na to, že Rusko je bohaté na programátorov, matematikov, či talentov na kryptomenu či šifrovanie. Je to čiastočne dedičstvo sovietskej éry, keď bolo v regióne uprednostňované vzdelávanie v oblasti vedy a fyziky. ZSSR sa stále umiestňovalo na druhom mieste za Čínou, v medzinárodnej matematickej olympiáde, aj keď svoj posledný tím na súťaž vyslali v roku 1991.



Po rozpade Sovietskeho zväzu boli k dispozícii masy vedcov, ale len málo vedeckých pracovných miest. Pre niektorých sa ukázali ako východisko technologické startupy. Počítače ešte donedávna neboli vôbec prístupné a človek schopný ovládať a prevádzkovať digitálne systémy bol považovaný za hrdinu. Technologické firmy zároveň nepotrebujú veľký kapitál na spustenie svojej činnosti a vďaka pokračujúcim sankciám zostáva jednoduchším spôsobom, ako predávať výrobky alebo služby v zahraničí.

Kryptoinovátori pochádzajú z Ruska, pretože Rusko disponuje jedným z najlepších intelektuálnych kapitálov na svete, myslí si Oliver Hughes, predseda Tinkoff Bank, digitálneho veriteľa so sídlom v Moskve. Podľa neho sa aj Sberbank, najväčšia ruská banka, správa ako fintech firma. Sberbank má údajne viac ako 11 000 vývojárov, čo je viac ako súčet všetkých zamestnancov Snap, Square a Twitter. Veľký počet softvérových inžinierov je súčasťou príbehu masívneho rozšírenia všetkého okolo kryptomien v Rusku, ale nevysvetľuje to všetko. Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko majú viac profesionálnych developerov ako Rusko, podľa čísel Atomica. Holandsko má oveľa viac vývojárov na základe prepočtu na počet obyvateľov.



Určite veľkú úlohu zohráva financovanie. Rusko má technológov, ale prístup k rizikovému kapitálu je obmedzený. Počiatočná ponuka mincí predstavuje spôsob, ako rýchlo získať celú hromadu hotovosti. Podľa investičnej spoločnosti GP Bullhound získali vlani blockchain firmy viac ako 4 miliardy dolárov prostredníctvom ICO, čo štyrikrát viac než prostredníctvom rizikového kapitálu.







ICO sú pohodlným spôsobom, ako získať peniaze bez toho, aby prechádzali bankami, povedala Oľga Smirnová zo spoločnosti DigRate, ktorá poskytuje ratingy pre ICO. Podľa nej sú v Rusku stovky konferencií o ponukách tokenov. Sama si spomína na príhodu, kedy sa vybrala na nesprávne podujatie, pretože sa usporiadali dve samostatné konferencie ICO v tej istej budove v ten istý deň. A do tretice je tu slabá ekonomika, slabý rast príjmov, čo môže viesť niektorých Rusov ku kryptomenám, či už v rámci spolupráce na projektoch alebo ako špekulácia so žetónmi.

Jegor Lavrov je kreatívec projektu Paragon Coin. Keď nedávno navštívil Moskvu, zistil, že všetci hovoria o ICO a bitcoinoch. "Všade počúvate príbehy o tom, ako ľudia bohatnú." Aj jeho vodič alternatívnej taxislužby mu položil otázku, či by mal investovať do ripple, mimoriadne nestáleho kryptoaktíva. Paragon získal od investorov v ICO 70 miliónov dolárov, za čo mu hrozí v USA žaloba že mohlo ísť o predaj neregistrovaných cenných papierov. Paragon vo vyhlásení uviedol, že "firma pôsobí v súlade so všetkými platnými zákonmi a snažil sa tak konať aj v celom procese ICO." Lavrov, ktorý sa narodil v Moskve, ale veľkú časť svojho života prežil v USA, uviedol, že Paragon má 15 zamestnancov na Ukrajine.







Oficiálny vzťah ruskej vlády ku kryptomenám je komplikovaný. Minulý rok sa údajne ruský špión pochválil, že blockchain "patrí" Ruskej federácii. Existujú obavy, že Kremeľ sa snaží ovplyvniť štandardy blockchainu a fungovania kryptomien.



Blockchain je kniha transakcií ktoré stojí aj za Bitcoinom a inými kryptomenami. Nespolieha sa na žiaden centrálny subjekt alebo databázu, počítače v blokovej sieti majú vlastnú kópiu knihy a kontrolujú a aktualizujú transakcie. Transakcie môžu vykonávať iba používatelia, ktorí majú kryptografické kľúče. Najväčší fanúšikovia technológie blockchain to považujú za spôsob, ako skoncovať s tradičným bankovníctvom.

ICO používa podobné technológie, projekty môžu vydávať zabezpečené tokeny výmenou za peniaze potrebné na svoje financovanie. Mnohé z týchto firiem sú len podvody, riziko manipulácie pri obchodovaní so žetónmi je príliš vysoké. Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že krajina potrebuje urýchliť svoju digitálnu ekonomickú stratégiu a v júni sa na krátko stretol s kanadsko-ruským tvorcom etherea Vitalikom Buterinom, ktorý poskytuje distribuované výpočtové výkony pre mnohé ICO. Putinova vláda tiež zvažovala vývoj vlastnej kryptomeny, údajne v nádeji, že by mohla pomôcť zmierniť medzinárodné sankcie.

Vitalik Buterin na St. Petersburg forum 2017

Niekoľko mesiacov po Putinovom stretnutí s Buterinom vláda tvrdo zarazila kryptomeny, aspoň pre súkromný sektor. Putin kritizoval bitcoin, hovoril o tom, že ho používajú zločinci, a centrálna banka začala diskusie o blokovaní webových stránok, ktoré sa zaoberajú digitálnymi aktívami. Sergej Švecov, prvý podpredseda ruskej centrálnej banky, uviedol, že tieto meny majú "známky finančnej pyramídy." Pre ruské finančné orgány existuje dobrý dôvod prečo byť opatrný. Milióny občanov prišli o svoje úspory v masívnej Ponziho schéme po rozpade ZSSR, kedy väčšina Rusov vôbec netušila, ako by mala vyzerať legitímna investícia. Polovica z 300 miliónov dolárov, ktoré v roku 2017 firmy v Rusku získali prostredníctvom ICO, šli do pyramídových schém. Informoval o tom ruský denník Izvestia, ktorý citoval ruskú asociáciu pre kryptomeny a blockchain.Zatiaľ čo kryptomeny sú dnes globálnou mániou, Rusko k nim pristupuje prostredníctvom celých léegií nadšencov a technologických odborníkov, ktorí podobne ako vo zvyšku sveta, v nich vidia viac než len závan podvodu a kriminality. Experti sú zmiešaní do davu so širšou verejnosťou, ktorej finančná naivita a slabá ochrana zo strany regulátorov spôsobila v minulosti ekonomické ťažkosti. Hoci sa každá vláda snaží zistiť spôsoby, ako ochrániť investorov, zbaviť sa podvodníkov a napriek tomu podporovať inovácie, táto výzva je v Rusku ešte akútnejšia.