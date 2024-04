Fico sa obáva o peniaze z EÚ: Po rozšírení sa môžeme stať čistým platcom, varuje!

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Slovensko je v terajšom sedemročnom rozpočtovom období Európskej únie možno naposledy čistým príjemcom peňazí z európskych fondov. V súvislosti s prípadným ďalším rozšírením EÚ by sa Bratislava zrejme stala skôr platcom do únijného rozpočtu. Novinárom to dnes povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Je pre nás obrovská výzva, aby fondy boli vyčerpané do posledného centu. Sú to nenahraditeľné peniaze. Možno naposledy. Do Európskej únie môže nastúpiť nová generácia krajín, ako je Ukrajina,“ povedal Fico.

Slovensko môže v programovacom období v rokoch 2021 až 2027 čerpať z európskych fondov takmer 13 miliárd eur. Táto suma zodpovedá viac ako polovici vlaňajších príjmov štátneho rozpočtu.

Slovensko európske peniaze dlhodobo využíva na rôzne projekty, vrátane budovania či modernizácie dopravnej a inej infraštruktúry. Životná úroveň v krajine však naďalej zaostáva nielen za vyspelými štátmi západnej Európy, ale aj napríklad za Českom.

Stane sa podľa vás Slovensko čistým platcom do rozpočtu EÚ? Áno Nie Odoslať odpoveď

„V roku 2024 musí nastať mobilizácia zdrojov. V opačnom prípade budeme mať obrovský problém vrátiť sa na cestu približovania sa priemernej životnej úrovni Európskej únie,“ povedal Robert Fico. Okrem peňazí z európskych fondov a plánu obnovy by v rámci investícií privítal využitie úspor v druhom penzijnom pilieri či spoluprácu súkromného a verejného sektora v rámci takzvaných PPP projektov.