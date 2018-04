BCPB - Oznam

dnes 16:16 -

Emitent kótovaných cenných papierov Slovenská sporiteľňa, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 162 056 000,- EUR.

Emitent zároveň poskytol aj auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 163 899 000,- EUR.

Emitent kótovaných cenných papierov Československá obchodná banka, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 51 484 000,- EUR.

Emitent tiež burze poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 70 027 000,- EUR.

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) upozorňuje emitentov cenných papierov umiestnených na trhoch BCPB na blížiaci sa termín (30.4.2018) pre splnenie zákonnej informačnej povinnosti emitentov za rok 2017. V zmysle Burzových pravidiel je emitent, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uverejniť ročnú finančnú správu a spolu s dokladom o uverejnení ju predložiť Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., Vysoká 17, P.O. Box 151, 814 99 Bratislava 1 a Národnej banke Slovenska.