Postavenie automobiliek sa zmení, na vrchole budú poskytovatelia mobility

V automobilovom priemysle vznikne úplne nová kategória, ktorá tu nikdy nebola. Postavenie automobiliek sa zmení, na vrchole by v budúcnosti mali byť firmy, ktoré budú poskytovateľmi mobility ako služby. Poukázal na to analytik Revue priemyslu Martin Jesný, pričom podľa neho to súvisí s tým, že budúcnosťou automobilizmu je zdieľanie.

Trend zdieľania vozidiel podľa neho zmení celý automobilový priemysel. Ľudia by mali byť menej naviazaní na vlastníctvo automobilu a viac využívať mobilitu ako službu, ktorú si budú prenajímať. "To, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou zmení, je, že bude fungovať veľké množstvo takých dopravných systémov, ktoré budú na pomedzí dnešných taxíkov a autopožičovní a budú využívať moderné technológie, najmä autonómne riadenie," priblížil Jesný.

Súčasný model je taký, že sú finálni výrobcovia áut a potom sú všetci, ktorí si od nich kupovali vozidlá – od jednotlivých motoristov až po masových nákupcov, ako sú napríklad taxislužby. "Teraz sa to celé zmení, pretože v tých modeloch budú na pomyselnom vrchole firmy, ktoré budú niečo ako poskytovatelia mobility ako služby, a v tom systéme budú automobilky hlavným dodávateľom tej technológie áut," vysvetlil.

Zároveň podľa neho vzniknú nové firmy, ktoré sa budú venovať práve poskytovaniu služby mobility. Viaceré automobilky, aby zostali na súčasnej pozícii, však tiež vytvárajú, kupujú či združujú firmy, alebo sa pridávajú do zoskupení. "Už teraz to vidíme v tom, keď automobilky zakladali vlastné služby financovania áut, pokračovalo to prenájmom, čiže operatívnym lízingom, ďalej to budú služby zdieľania mobility a neskôr to môžu byť aj služby poskytovateľov mobility," skonštatoval Jesný.