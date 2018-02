Noví hráči na poli kryptomien: Ochránime vašu digitálnu peňaženku proti hackerským útokom, ale lacné to nebude

Zdroj: Reuters;BI

Veľké globálne poisťovne začínajú ponúkať ochranu pred krádežou kryptomien, ochotne tak reagujú na výzvy, ktoré prichádzajú z nestáleho, neregulovaného a rýchlo sa rozvíjajúceho prostredia. Doteraz sa týmto smerom pozeralo len niekoľko poisťovní. Po množiacich sa krádežiach kryptomien sa o poistenie začínajú zaujímať firmy, ktoré spracúvajú digitálne meny, ako je bitcoin, pri obchodovaní medzi dvoma anonymnými stranami. Vznik poistného trhu je dôležitým krokom pre zaradenie kryptomien do hlavného prúdu na trhu.

Pokiaľ ide o poisťovateľov, problémom je, ako pokryť riziká v prípade zákazníkov, o ktorých nemajú dostatok informácií. Títo anonymní zákazníci neraz ani nevedia, ako technológia, ktorú využívajú funguje. Ide o mladý sektor, ktorý nemá dostatok údajov, ktoré poisťovatelia potrebujú na navrhnutie ceny a pokrytie nákladov. Christopher Liu, ktorý je šéfom americkej medzinárodnej skupiny v oblasti kybernetického poistenia pre finančné inštitúcie, pre businessinsider uviedol, že poisťovne si musia nájsť firmu s podobným rizikovým profilom a pokúsiť sa prispôsobiť tomu, čo tam funguje. "Je to trochu podobné ako ponuka prepravy obrneným vozidlom," povedal na margo firiem zaoberajúcich sa kryptomenami. "Ak sa vyskytne problém, ako je nehoda alebo prepad, bude to akumulácia všetkej miery rizika." Liu pripomína, že spoločnosť AIG začala už v roku 2014 skúmať krytie pri krádeži kryptomien a má vypracovaných niekoľko politík, stále však zostáva vo fáze "prieskumu".

XL Catlin je americká poisťovňa, ktorá ponúka krytie aj pre oblasť digitálnej kriminality. Jej šéf tvrdí, že musia mať vlastných odborníkov na nové technológie, ak chcú ponúkať takýto produkt. Aby mohli našli spoločnú reč s kľúčovými hráčmi a potenciálnymi klientmi ešte pred tým, ako sa podpíše zmluva o poistení. "Prvou výzvou pre nás bolo zistiť, či vôbec existuje takýto produkt na trhu," uviedol Greg Bangs z XL Catlin, ktorá dnes už ponúka ročné krytie pre tento druh trestných činov až do výšky 25 miliónov dolárov.







Jackie Quintalová, ktorá radí finančným inštitúciám ako je napríklad poisťovací maklér Aon, uviedla, že časť jej práce spočíva v tom, aby firmy podnikajúce v oblasti kryptomien svoju činnosť legitimizovali ešte pred tým, ako sa pokúsia osloviť poisťovňu. "Ak niekto váha pri poskytovaní informácií a nemá odpovede na otázky týkajúce sa možnej dohody, ten sa väčšinou k žiadnej zmluve ani neprepracuje," povedala Quintalová. V oblasti kryptomien poisťovatelia zvyčajne skúmajú všetko od bezpečnostných a skladovacích postupov, cez rozsah operácií až po zainteresované osoby. Je to proces, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov.

"Niektoré bitcoinové burzy a digitálne peňaženky nemajú záujem o zvýšenú pozornosť, keď sa dostanú na trh," povedal Matt Prevost, vedúci divízie Cyber ​​Product Line spoločnosti Chubb. Poisťovatelia ako Chubb sa v súčasnosti čoraz viac zameriavajú na kryptomeny, hoci tento nový biznis predstavuje v súčasnosti len promile z celosvetovej komerčnej poisťovacej činnosti vo výške 720 miliárd dolárov ročne. Prvotná ponuka digitálnych mincí vlani narástla o viac ako 5 miliárd dolárov v takmer 800 transakciách, ako vyplýva z údajov CB Insights. Zatiaľ neexistujú žiadne odhady na koľko z tohto objemu sa vzťahovala poistka.







Mnohé poisťovne pristupujú k novému podnikaniu opatrne. Niektoré, ako napríklad Great American Insurance Group, ponúkajú poistenie pre prípad krádeže vlastnými zamestnancami, alebo poistenie pre firmy ktoré prijímajú platby v bitcoinoch, ale neponúkajú ochranu proti vonkajším rizikám, ako je napríklad hacking. Vyhýbajú sa aj poisteniu mincí, ktoré sa nachádzajú on-line kvôli vysokému riziku hackerského útoku. Naopak poistné plnenie sa vzťahuje na off-line, teda skladovanie všeobecne uprednostňované firmami z oblasti kryptomien. Coinbase, líder medzi kryptoburzami je prítomný v 32 krajinách sveta a ako na svojej internetovej stránke píše, má menej ako 2 % finančných prostriedkov svojich zákazníkov on-line a že aj tieto finančné prostriedky sú poistené.





Lloyd's, najväčší poisťovací trh a najstaršia poisťovacia inštitúcia na svete, údajne poskytuje svoje služby aj v oblasti kryptomien, ale na otázku Reuters, o podmienkach alebo rozsahu krytia hovorca poisťovne odmietol komunikovať. V tejto súvislosti povedal, že ich členovia za ostatné roky zhromaždili len zopár zásad týkajúcich sa kryptopoistenia. Lloyd's požaduje, aby sa k tejto oblasti pristupovalo opatrne a aby sa využívala dodatočná kontrola spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami.



Niektorí poisťovatelia ani nie sú presvedčení, že kryptobiznis je dostatočne veľký na pokrytie možných strát. "Vnímame to, ale má to zmysel ponúknuť na trh?" pýta sa Frank Scheckton, prezident Fidelity / Crime divízie Great American Insurance Group. Dnes totiž náklady pôsobia ako odstrašujúci prostriedok pre malé firmy a začínajúce podniky, uviedol Ty Sagalow, výkonný riaditeľ skupiny Innovation Insurance Group, ktorý od roku 2013 vyvíja službu pre kryptofirmy. "Je to drahý produkt, ktorý si mnohé spoločnosti nemôžu dovoliť," povedal.

Ročné poistné na krytie krádeží vo výške 10 miliónov dolárov by sa zvyčajne pohybovalo okolo 200 000 dolárov alebo 2 % z poistného limitu, hovoria odborníci z poisťovníctva. Pre tradičných finančných klientov je to približne 1 % alebo menej, v závislosti od spoločnosti, histórie strát a ďalších faktorov.

Volatilita meny je ďalším problémom. Zatiaľ čo limity na krytie chránia poisťovateľov pred divokými výkyvmi, v prípade klientov to môže mať dramatický dopad. Napríklad zmluva na 10 miliónov dolárov podpísaná v januári 2017 by v tom čase stačila na 10 957 bitcoinov, ale ak by k hackerskému útoku došlo o rok neskôr, kryla by len 923 bitcoinov.







Cameron Winklevoss, spoluzakladateľ kryptoburzy Gemini, tvrdí, že poistenie by nemalo byť hlavným záujmom investora. Gemini, ako registrovaná spoločnosť v New Yorku, má poistenie proti krádeži zo strany zamestnancov, proti počítačovým podvodom a podvodom v oblasti prevodu finančných prostriedkov, ale nemá pokryté hackerské útoky. "Kľúčom je nájsť regulačný dohľad, ktorý zabezpečí, že burza robí to, čo by mala urobiť, aby sa nedostala do bodu, kedy sa musí ochrániť poistnou zmluvou," povedal pre agentúru Reuters Winklevoss, ktorý založil firmu so svojim dvojčatom Tylerom.

Henry Sanderson zo Safeonline LLP tvrdí, že poistenie kryptoobchodu môže pomôcť mladému odvetviu dospieť. "Celý tento priestor dozrieva a rastie, ak ho teraz budete ignorovať, stanete sa poisťovňou, ktorá zmeškala príležitosť."