Výhľad na tento rok: 9 potenciálnych nebezpečenstiev, ktoré dokážu vykoľajiť nastúpené trendy

1. Amazonifikácia inflácie

Nastavenie americkej inflácie na pomerne nízke úrovne je podľa mnohých odborníkov okrem iného dôsledkom nástupu nových technológií a obchodných platforiem. Obchodníci ako Amazon alebo Alibaba, ktorí už ponúkajú prakticky všetok tovar, cloud computing i outsourcing, tlačia dole ceny tovaru a služieb, čím výrazne brzdia rast inflácie. Tento vývoj ešte nemusí byť pri konci.

2. Cieľová inflácia na úrovni 2 % vychádza z módy

Veľká časť významných centrálnych bánk cieli medziročnú infláciu na úroveň 2 %. Kde sa však vzala táto hraničná hodnota? Centrálne banky by podľa niektorých ekonómov mohli svoje ciele prehodnotiť. Dôvodov môže byť niekoľko, medzi hlavné ale patrí skutočnosť, že tie súčasné sa nedarí naplniť, ale aj pokračujúce starnutie svetového obyvateľstva.

3. Vznik Spojených štátov európskych

Ešte pred pár rokmi sa neustále hovorilo o integrácii jednotlivých krajín starého kontinentu do spoločného celku. Dnes akoby Európska únia zamrzla. Európski politici stoja pred veľkou výzvou. Ak nechcú byť svedkami ďalšieho rozdrobenia EÚ, musia začať tvrdo pracovať na vytvorení skutočne jednotnej Európy.





4. Odvolanie brexitu

Tak, ako sa blíži čas odchodu, pokračujú rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou. Zároveň ale pomaly rastie počet tých, ktorí si neželajú rozvod Londýna a Bruselu. Špekuluje sa dokonca o možnosti vypísania nového referenda, ktoré by mohli brexit zastaviť.





5. Bitcoin začne ovplyvňovať ostatné trhy

Popularita bitcoinu a ďalších kryptomien prudko rastie, stále však ide o len krajovú záležitosť, ktorá nemá veľký vplyv na to, čo sa deje na akciových, menových alebo dlhopisových trhoch. To by sa mohlo zmeniť. Bitcoinové futures a ETF môže predstavovať pomyselnú iskru na zápalnej šnúre.







6. Korekcie cien nehnuteľností

Nízke úrokové sadzby centrálnych bánk v posledných rokoch kryli náklady na pôžičky, a to vrátane hypotekárnych úverov. V dôsledku toho si mohol vziať hypotéku prakticky každý. Situácia sa pomaly obracia a rast sadzieb sa premieta aj na trh hypotekárnych úverov. Nemožno vylúčiť, že zvýšenie hypoték sa premietne aj do cien nehnuteľností.





7. Absolútny chaos na Blízkom východe

Blízky a Stredný východ zostáva najnestabilnejším svetovým regiónom. V posledných dňoch geopolitickú neistotu zvyšuje situácia v Iráne, kde ľudia nesúhlasia s ekonomickou situáciou a životnou úrovňou. Pokiaľ by sa situácia v Iraku vymkla spod kontroly a tamojší režim by padol, svet by pravdepodobne ešte nostalgicky spomínal na sýrsku vojnu.





8. Japonci vyskúšajú vrtuľníkové peniaze

Boj japonskej centrálnej banky proti nepriaznivému hospodárskemu stavu v krajine pokračuje, úspechy sú zatiaľ zanedbateľné. Ak šéf Bank of Japan Haruhiko Kuroda nedospeje s nejakým spásonosným nápadom, nemožno vylúčiť ani to, že sa na rad dostanú aj takzvané vrtuľníkové peniaze, teda k priame rozdelenie peňazí medzi spotrebiteľov a firmy.







9. Sci-fi filmy sa stávajú realitou

Snímky ako Matrix, Terminátor alebo aj Ja, robot sa nielen podľa Elona Muska, mohli už čoskoro zbaviť označenia sci-fi a stať sa dokumentmi o súčasnosti. Umelá inteligencia, robotizácia, drony, digitalizácia, všetko by sa mohlo obrátiť proti ľuďom. Stačí si uvedomiť, čo všetko dnes riadia počítače, a predstaviť si, čo by so svetom urobil útok na kľúčové komunikačné siete.