Británia sa pripravuje na tvrdý brexit

dnes 14:46 -

Zdá sa, že Británia vážne uvažuje o myšlienke vystúpenia z Európskej únie (EÚ) bez komplexnej obchodnej dohody so zvyškom bloku.

Britský denník The Telegraph priniesol správu, že premiérka Theresa Mayová tento týždeň vymenuje "ministra pre tvrdý brexit". To je považované za pokus premiérky ukázať EÚ, že to myslí vážne, keď hovorí o odchode aj bez obchodnej dohody. Tento nový minister by mal spolupracovať s ministrom pre brexit Davidom Davisom a neustále by mal informovať o aktuálnych prípravách na možnosť vystúpenia bez obchodnej dohody.

Regionálny šéf pre Európu firmy Economist Intelligence Unit (EIU) Joan Hoey povedal pre CNBC, že vymenovanie takéhoto ministra má logiku. "Tvrdý brexit nie je cieľom vlády, ale krajnou možnosťou v prípade nevyhovujúcej dohody. Ak vláda myslí vážne, že odíde od rokovacieho stola, ak EÚ nepredloží prijateľnú dohodu, musí byť pripravená na takúto možnosť," uviedol Hoey.

Vymenovanie nového ministra pre tvrdý brexit by malo byť súčasťou tohtotýždňovej prestavby kabinetu.