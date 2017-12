Zmluva s oddlžovacou spoločnosťou dlžníka dlhu nezbaví

dnes 9:46 -

"V prípade, že sa spotrebiteľ dostane do nepriaznivej finančnej situácie a stratí schopnosť riadne a včas splácať záväzky, bezodkladne by o tejto skutočnosti mal informovať veriteľov a opýtať sa na to, aké sú možnosti. Ak sa začne riešiť situácia včas, je možné s veriteľmi vyjednať zníženie alebo odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Pokiaľ, ale zostane človek pasívny, dlhy budú zbytočne narastať a individuálne možnosti riešenia sa budú výrazne obmedzovať. Platí teda zásada vždy komunikovať priamo s veriteľom. A čo je podstatné, komunikovať s veriteľom treba osobne, pretože nikto iný nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky," radí právnička kancelárie Bankového ombudsmana Sylvia Ďatelinková.



Ako ďalej uvádza, dlžník by mal v prípade, že sa dostane do nepriaznivej finančnej situácie a stratí schopnosť riadne a včas splácať záväzky, bezodkladne o tejto skutočnosti informovať veriteľov a informovať sa, aké sú možnosti.



"Je potrebné si uvedomiť, že hlavnou činnosťou oddlžovacích spoločností je podnikanie. Preto treba byť pred ponukami týchto služieb obzvlášť ostražitý. Výsledok, ktorý sľubujú, je takmer neistý a naúčtovaním ďalších poplatkov za ich činnosť sa dlh iba niekoľkonásobne prehĺbi, a to nielen o úroky z omeškania z nesplateného dlhu. Už iba samotné sprostredkovanie splácania vyjde na niekoľko desiatok eur," vystríha Ďatelinková.