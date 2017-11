Skúste vyššie riziko: Experiment, ktorý pomôže peniaze zúročiť aj pri nulových sadzbách

Zdroj: nationalbanken;bloomberg

Foto: thinkstock

dnes 11:03 -

Dáni majú na vkladoch podľa agentúry Bloomberg zhruba 840 miliárd dánskych korún. Je to čiastka, ktorá zodpovedá viac než dvoma pätinám vlaňajšieho výkonu dánskej ekonomiky. Najväčšia dánska hypobanka Nykredit odhaduje, že toto číslo do konce roka ešte porastie. Banky ale z z týchto vkladov nevyplácajú žiaden úrok. Vďaka inflácii tak ľudia postupne o peniaze prichádzajú. Firemné straty sa šplhajú ešte vyššie. Za uloženie peňazí v bankách totiž musia platiť.

Dánsky minister obchodu Brian Mikkelsen prišiel s nápadom, že ľudia by časť svojich úspor mohli presunúť z účtov do rizikovejších aktív. „Pri nulových sadzbách tam tie peniaze proste ležia a pre spoločnosti nič neprinášajú,“ uviedol Mikkelsen, pod ktorého spadá dánsky finančný sektor. Jeho návrh už získal politickú podporu, spočíva v tom, aby sa bankové vklady presunuli na vybrané sporiace účty napojené na akcie. Dáni by na nich mohli zaparkovať až 200 000 DKK (asi 26 900 eur). Dokázali by nielen usporiť viac, ale aj pomôcť dánskym firmám.

Plán by sa mal dostať do praxe v roku 2019. Na výnosy sa bude vzťahovať 17-percentná daň, čo je ale v porovnaní s daňou z kapitálových ziskov ani nie polovica. Návrh okrem iného počíta aj s možnosťou vratiek dane. Podmienkou sú investície do start-upov vo výške až 800 000 DKK (107 500 eur).

Najväčšie dánske banky zinkasovali v prvej polovici roka rekordné zisky, čo viedlo k posilneniu optimizmu vo finančnom sektore a tiež k ochote viac riskovať. Dánska centrálna banka ale varovala, že sa v domácom finančnom systéme, na základe niektorých ukazovateľov, môžu nahromadiť riziká. “Niektoré banky šliapu na plyn, keď zmierňujú úverové štandardy a poskytujú pôžičky zákazníkom náchylnejším k nesplácaniu,“ uviedol guvernér Lars Rohde. Navyše niektoré z najväčších bánk v Dánsku nemajú dostatok kapitálu, aby dokázali splniť požiadavky na kapitálové rezervy. Národný regulátor drží úrokové sadzby v zápornom teritóriu už takmer päť rokov. Je to najdlhšie zo všetkých krajín sveta.