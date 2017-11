Výbor odobril zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov

včera 20:16 -

Parlamentný zdravotnícky výbor v utorok odsúhlasil návrh na zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa. Pozmeňujúci návrh k novele zákona o zdravotnej starostlivosti predložil poslanec za Most-Híd Igor Janckulík. Od zamestnávateľov by tak do zdravotných poisťovní za budúci rok malo prísť navyše viac ako 102 miliónov eur.

Janckulík svoj návrh zdôvodňuje tým, že vzhľadom na rastúci dopyt po pracovnej sile a klesajúcu nezamestnanosť stráca odvodová odpočítateľná položka podporný efekt. Jej zrušením sa má odstrániť negatívny dosah na zdravotné poisťovne. Na budúci rok by tak do nich malo od zamestnávateľov pritiecť asi 30 miliónov eur. Ďalších 72 miliónov by dostali v roku 2019 po ročnom zúčtovaní poistného za predchádzajúci rok. Návrh ešte musí odobriť plénum a prezident.

"Vzhľadom na zmeny, ktoré vyplynuli po návrhu štátneho rozpočtu - zvýšený príplatok za prácu v noci a vo sviatok, príprava 13. a 14. platu oslobodené od odvodov na zdravotné poistenie, ale najmä vzhľadom na pominutie účelu jednorazového stimulu zamestnanosti sa navrhuje zrušenie uplatňovania OOP pre zamestnávateľov. OOP pre zamestnancov zostane naďalej v platnosti, pričom horná hranica priemernej mesačnej mzdy 570 eur zostáva nezmenená," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Ministerstvo práce návrh zatiaľ nekomentovalo.

Pozmeňujúci návrh stanovuje aj budúcoročnú sadzbu poistného za poistencov štátu na 3,71 percenta vymeriavacieho základu. "Zníženie sadzby má byť kompenzované vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb a nemá negatívne ovplyvniť výšku disponibilných zdrojov v zdravotníctve," konštatuje v návrhu Janckulík.

Podľa poslanca Miroslava Beblavého (nezaradený) to súvisí so zrušením odvodovej odpočítateľnej položky. Tvrdí, že najchudobnejší majú sanovať to, že štát znižuje svoj príspevok zdravotníctvu. "Kompenzujú to tým, že zrušia veľkú časť odpočítateľnej odvodovej položky pre zamestnancov s najnižším príjmom. Koalícia sa to snaží zamaskovať tým, že to ruší “len” pre časť odvodov, ktorú platí zamestnávateľ. V praxi to však znamená, že sa zvýši cena práce pre najchudobnejších zamestnancov. Nepostihne to priamo ľudí na minimálnej mzde, ale zamestnancov nad ňou, medzi 480 a 570 eur," zhrnul Beblavý.