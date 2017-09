Viceprezident ECB V. Constancio sa neobáva sily bitcoinu

dnes 13:16 -

Bitcoin nie je mena, ale skôr nástroj pre špekulácie, myslí si viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Vítor Constancio. Digitálnu menu prirovnal k obchodnej tulipánovej mánii v Holandsku v 17. storočí.

"Bitcoin je niečo ako tulipán," povedal Constancio na konferencii ECB. "Je to nástroj pre špekulácie, no určite to nie je mena a nepovažujeme ho za hrozbu pre politiku centrálnych bánk." Reagoval tak na správy o rastúcich obavách centrálnych bánk po celom svete, keďže dolárová hodnota bitcoinu sa v tomto roku takmer strojnásobila a tento trend bude pokračovať.

Samotná ECB ešte minulý rok uviedla, že digitálne meny, ktoré obvykle vydávajú súkromné spoločnosti a existujú len v elektronickej forme, by teoreticky mohli narušiť jej schopnosť riadiť zásoby peňazí. ECB vtedy vyzvala Európsku úniu, aby sprísnila navrhované pravidlá pre digitálne meny.

Prezident ECB Mario Draghi tento mesiac zavrhol estónsky návrh na vydanie vládou krytej digitálnej meny s tým, že jedinou platnou menou v eurozóne je euro.

Čínske úrady zas minulý týždeň nariadili burzám, ktoré obchodujú výlučne s digitálnymi menami, aby ukončili svoju činnosť a okamžite o tom informovali svojich klientov. Tento postup signalizuje, že úrady z obáv z finančných rizík čoraz tvrdšie postupujú k tomuto sektoru.