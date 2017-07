NBS upozorňuje na činnosť spoločnosti Atlantic Global Asset Management

dnes 11:31 -

Investori by si mali dať pozor na Atlantic Global Asset Management. Táto spoločnosť so sídlom na Kapverdských ostrovoch totiž ponúka investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky a nedisponuje žiadnym povolením na činnosť. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS).

Spoločnosť Atlantic Global Asset Management sľubuje vysokú návratnosť investícií prostredníctvom internetovej platformy s prísľubom vysokej miery zhodnotenia a efektívneho riadenia rizík. Svoje služby ponúka prostredníctvom svojho oficiálneho webového sídla, na ktorom sa prezentuje spoluprácou s viacerými partnermi. Ide napríklad o Perfect Money, OKPAY, Bitcoin.

Hlavným marketingovým partnerom je spoločnosť Questra World pôsobiaca aj pod názvami Questra Holdings alebo Questra. "Spoločnosť Atlantic Global Asset Management nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v SR vykonávaním činnosti podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. Takisto nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať na Slovensku vykonávaním činnosti podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve," upozorňuje NBS s tým, že uvedenú spoločnosť neeviduje ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

"Podnikateľská činnosť spoločnosti Atlantic Global Asset Management nepodlieha dohľadu NBS a finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti nie sú kryté Garančným fondom investícií podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách," dodala národná banka.