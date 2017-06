BCPB - Oznam

dnes 16:31 -

BRATISLAVA 19. júna (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 221, ISIN: SK4120008665, dňa 11.7.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 11.7.2017.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011313, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,229 % p.a., platnú pre aktuálne polročné obdobie od 17.6.2017 do 17.12.2017.