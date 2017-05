Fitch potvrdil hodnotenie úverovej spoľahlivosti Enelu

dnes 18:01 -

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v utorok potvrdila talianskej energetickej spoločnosti Enel dlhodobý emisný rating (IDR) na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. Potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti firmy podľa agentúry odzrkadľuje to, že v jej podnikateľskom pláne existuje rovnováha medzi rastom a udržateľnosťou zadlženosti. Podnikateľský plán na roky 2017 až 2019 počíta so zvýšením zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) na 17,2 mld. eur z vlaňajšej úrovne 15,2 mld. eur. Prispieť k tomu majú najmä kapitálové výdavky, ktoré si Enel v sledovanom období naplánoval na úrovni 12,4 mld. eur.

Enel spolu s Energetickým a průmyslovým holdingom vlastní spoločnosť Slovak Power Holding BV, ktorá má 66-percentný podiel v Slovenských elektrárňach. Slovenské elektrárne produkujú vyše 70 percent z celkovej výroby elektriny na území Slovenska. Prevádzkujú energetické zdroje s inštalovaným výkonom vyše 4 100 megawattov. Vlastnia 31 vodných, dve atómové, dve tepelné a dve solárne elektrárne.