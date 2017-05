Americké zásoby ropy sa znížili o 5,2 mil. barelov

dnes 8:46 -

Komerčné zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zmenšili o 5,2 mil. barelov na úroveň 522,5 mil. barelov. Zásoby benzínu v krajine v týždni končiacom sa 5. mája sa tiež znížili, a to o 0,2 mil. barelov. Informoval o tom americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) v pravidelnej týždňovej správe, ktorú zverejnil na svojej internetovej stránke.

Dovoz ropy do USA minulý týždeň klesol o 644 tis. barelov denne na úroveň v priemere vyše 7,6 mil. barelov ropy denne. Počas uplynulých štyroch týždňov sa do krajiny v priemere denne importovalo zhruba 8,2 mil. barelov ropy, čo bol medziročný rast o 5 percent. Americké rafinérie minulý týždeň v priemere spracovali približne 16,8 mil. barelov ropy denne. Oproti predošlému týždňu to bolo o 418 tis. barelov denne menej. Rafinérie svoju prevádzkovú kapacitu využívali na 91,5 percenta. Produkcia benzínu sa minulý týždeň zvýšila a bola v priemere na úrovni 10,1 mil. barelov denne.