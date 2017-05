Warren Buffett stručne o tom, prečo nenakupuje akcie spoločnosti Amazon

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:29 -

Vo vysielaní televízie CNBC takúto otázku dostal a jeho odpoveď znela: "moja hlúposť".

Pritom nešetril chválou pre zakladateľa spoločnosti Amazon Jeffa Bezosa s ktorým sa nedávno zišiel na výročnom stretnutí akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway. "Som naozaj ohromený, nikdy som neveril a neočakával, že by mohol Jeff dosiahnuť to, čo sa mu podarilo, až v takejto miere...Dokázal súčasne otriasť celým maloobchodným svetom a zároveň aj IT svetom. Sú to veľmi silné nápady s veľkým potenciálom a on to dokázal," povedal Buffett.





V sobotu na stretnutí v Berkshire "Veštec z Omahy" povedal, že si nechal ujsť príležitosť v prípade Amazonu a urobil chybu aj v tom, že nenakúpil akcie spoločnosti Google, ktoré sa teraz obchodujú pod materskou spoločnosťou Alphabet.