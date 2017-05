Rast austráskej ekonomiky by v budúcom fiškálnom roku mal byť vyšší

dnes 16:31 -

Ekonomika Austrálie by v budúcom fiškálnom roku mala rásť o niečo výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo. Oznámila to tento týždeň austrálska centrálna banka.

Rezervná banka Austrálie (RBA) koncom týždňa v najnovšej štvrťročnej správe uviedla, že vo fiškálnom roku 2017/2018 (končí sa 30. júna) očakáva rast austrálskej ekonomiky v rozmedzí od 2,75 do 3,75 %. Vo februári odhadovala, že tempo rastu by sa v budúcom fiškálnom roku malo pohybovať v rozmedzí od 2,50 do 3,50 %. K zlepšeniu prognózy pristúpila na základe predpokladaného prudkého zvýšenia vývozu skvapalneného zemného plynu. Banka zároveň dodala, že do konca decembra tohto roka by rast hrubého domáceho produktu (HDP) mal dosiahnuť 2,5 až 3,5 %.

V oblasti nezamestnanosti ponechala RBA prognózu nezmenenú a uviedla, že do konca júna tohto roka by mala nezamestnanosť dosiahnuť okolo 5,75 % a na približne rovnakej úrovni by sa mala udržať aj v ďalšom období. V nasledujúcich dvoch rokoch počíta banka s nezamestnanosťou v rozmedzí od 5 do 6 %.