Zdroj: QZ

Foto:TASR/AP

dnes 5:59 -

Krajina s 10 miliónmi obyvateľov, ktorej ekonomika je závislá na rope, sa nachádza na križovatke Ázie a Európy. Je to najekonomickejšie miesto na svete. Na základe piatich kľúčových metrík sa najviac podobá celosvetovému ekonomickému priemeru 156 -tich krajín. V ktorejkoľvek metrike, okrem obchodu, je Azerbajdžan v prvej štvorke krajín, z hľadiska podobnosti s globálnou ekonomikou. Azerbajdžan takmer presne kopíruje svetový trend aj pokiaľ ide o očakávanú dĺžku života - 71,7 pre svet a 70,9 pre Azerbajdžancov, urbanizáciu - 53,9 % všetkých obyvateľov žije v mestských oblastiach, v porovnaní s Azerbajdžanom kde takto žije 54,6 % obyvateľstva.





Nasledujúci graf zobrazuje 10 krajín, ktoré najviac hovoria o globálnej ekonomike. Čím je skóre nižšie, tým je krajina podobnejšia ako globálne ekonomické priemery. Metodológia využíva údaje od Svetovej banky a Nadácie Heritage. Keďže tieto údaje sú v rôznych mierkach, boli štandardizované, aby boli porovnateľné, a to pomocou metódy nazývanej z-scoring. V podstate, čím ďalej sa krajina dostala od svetového priemeru, tým vyššie skóre získala.





Tri najneobvyklejšie krajiny na svete sú chudobné: Ukrajina, Jemen a Sudán (vo vzostupnom poradí od globálneho priemeru). Bohaté a obchodne zamerané ekonomiky ako Singapur, Katar a Hongkong sú tiež veľmi vzdialené od celosvetovej normy.

Samozrejme, výsledky analýzy sú veľmi závislé na použitých ukazovateľoch. Napríklad ak by sme chceli zahrnúť chudobu a nerovnosť, bolo by to problematické, keďže v mnohých krajinách nie sú dostupné najnovšie údaje. Päť opatrení, ktoré sú použité, neboli k dispozícii len pre 40 z 196 krajín sveta.