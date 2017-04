Súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu voči spoločnosti Dúha, a. s.

dnes 19:46 -

Okresný súd (OS) Bratislava I zrušil začatie konkurzného konania voči bratislavskej stavebnej spoločnosti Dúha, a.s., ktorý žiadala žilinská firma A.G.P., s.r.o. Informovala o tom dnes akciová spoločnosť Dúha.

Bratislavský súd svojím rozhodnutím zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu v celom rozsahu a zároveň zastavil povinnosť predkladania dokumentov osvedčujúcich platobnú schopnosť spoločnosti Dúha, a.s.

V rozsudku OS Bratislava I uvádza, že na základe predložených podkladov došlo v dostatočnej miere k spochybneniu aktívnej legitimácie navrhovateľa, teda firmy A.G.P. a rovnako aj k spochybneniu existencie pohľadávok ostatných uvedených veriteľov. "Súd tiež skonštatoval, že rozdelením a postúpením pohľadávky na dvoch ďalších veriteľov došlo k porušeniu zmluvy o dielo. Existuje aj dôvodná pochybnosť o termíne tohto postúpenia a platnosti rozdelenia tejto pohľadávky," uviedol majiteľ spoločnosti Dúha, a.s., Miroslav Remeta.

Súd poukázal aj na právny názor Ústavného súdu SR s tým, že "pokiaľ zo súdneho spisu ako celok dostatočným spôsobom dokumentuje, že navrhovateľ nie je veriteľom dlžníka a nebol ním ani v čase podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, neostáva než návrh na vyhlásenie konkurzu navrhovateľa zamietnuť".

Súd sa tiež zaoberal pohľadávkou navrhovateľa, ktorá zakladá prípadnú aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Ako sa uvádza v rozsudku, "súd v prípade vedeného konania vo veci má v dostatočnej miere preukázaný fakt o spornosti pohľadávky a o spornosti existencii plurality veriteľov".

Vedenie spoločnosti Dúha, a.s., sa už od marca 2017 bránilo voči spornému začatiu konkurzného konania. Podľa neho sa spoločnosť A.G.P., s.r.o., už niekoľko mesiacov dopúšťa nečestného konania a spôsobuje vážne škody spoločnosti Dúha, a. s. Praktiky, ktoré pri tom používa, poškodzujú dobré meno spoločnosti.

Dúha, a. s., spolupracovala s firmou A.G.P., s.r.o., Žilina v roku 2015 v rámci rekonštrukcie obalového plášťa budovy STU v Bratislave. Tá si nesplnila viaceré povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dodaní diela a v súčasnosti je s ňou spoločnosť Dúha, a.s., v obchodnom spore. Dúha, a.s., považuje konanie spoločnosti A.G.P., s.r.o., ako účelové a začala spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, pretože má podozrenie, že ide o obzvlášť závažnú trestnú činnosť s cieľom poškodiť spoločnosť Dúha, a.s., ako aj ďalšie spoločnosti patriace do jej portfólia.

Spoločnosť Dúha pôsobí na slovenskom trhu od roku 1989. V prvé roky existencie sa zameriavala na prípravu projektovej dokumentácie a implementáciu existujúcich technológií čističiek odpadových vôd. Odvtedy rozširovala svoje pôsobenie v prevádzkovaní ekologických stavieb, geodetických a geologických prác, stavebných, inžinierskych a investičných projektov. V súčasnosti je Dúha, a.s., piatou najväčšou stavebnou spoločnosťou na Slovensku a realizuje projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, ktorého súčasťou je aj výstavba tunela Višňové.