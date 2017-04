Bratislavská burza uplynulý týždeň mierne posilnila

dnes 10:01 -

Akciový index Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) v uplynulom týždni mierne posilnil. Jeho hodnota stúpla medzitýždenne o 1,55 bodu na 306,46 bodu. Pomohli mu k tomu najmä akcie VÚB banky, darilo sa však aj cenným papierom spoločnosti Tatry mountain resorts.

Akcie VÚB banky v uplynulom týždni posilnili o 3,6 % na 139,90 eur. Cenné papiere firmy Tatry mountain resorts medzitýždenne zvýšili hodnotu o 0,8 % na 24,90 eur. Na druhej strane však z bázy indexu SAX oslabili akcie Best Hotel Properties, a to o 1,6 % na 3,15 eur a mierne išli nadol taktiež akcie rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a to 0,3 % na 69,30 eur. Bez zmeny zostali akcie Biotiky na úrovni 42,10 eur, OTP Banky Slovensko na 1,02 eur a SES Tlmače na 0,80 eur.

Slovenský akciový index SAX otváral obchodovanie v uplynulom týždni na úrovni 304,91 bodu. Úvod týždňa mal vydarený, keď v pondelok posilnil o 1,8 bodu a v utorok o ďalších 2,17 bodu na 308,88 bodu. Nasledujúce dva dni však tieto straty zmazal, keď v stredu stratil 2,54 bodu a vo štvrtok ďalších 5,7 bodu na 300,64 bodu. V piatok však zaknihoval najúspešnejší deň týždňa, keď posilnil o 5,82 bodu na záverečných 306,46 bodu.

Celkový objem obchodov uzavretých na Burze cenných papierov v Bratislave v uplynulom týždni dosiahol 177 mil. eur. V rámci anonymných obchodov sa zobchodovalo 5,5 mil. eur. Na obchody s akciami pripadlo 2,3 mil. eur. Týždeň predtým sa na bratislavskej burze zobchodovalo 269,3 mil. eur, anonymné obchody predstavovali 2 mil. eur a na obchody s akciami pripadlo 48,6 tis. eur.