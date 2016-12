Mesto Nitra pripravuje výstavbu cyklotrás za milióny eur, čaká na peniaze z EÚ

dnes 13:31 -

V Nitre by v priebehu budúceho roka mohlo pribudnúť niekoľko kilometrov nových cyklociest. Stavebné povolenie už bolo vydané na trasu, ktorá bude viesť cez lávku ponad rieku Nitra na sídlisko Chrenová i na úsek vedúci zo sídliska Klokočina cez Borinu a Hollého ulicu až na autobusovú stanica a do centra mesta. Pripravená je tiež trasa, ktorá bude viesť z mestského parku do Dražoviec, naprojektovaný je aj cyklistický chodník, ktorý prepojí mestskú časť Mlynárce, so sídliskami Diely a Klokočina.

Podľa prednostu mestského úradu Igora Kršiaka je pripravená výstavba cyklotrás v celkovom objeme šiestich až siedmich miliónov eur. Ich výstavbu chce mesto financovať z fondov Európskej únie (EÚ). „Očakávame, že prvá výzva by mala byť vyhlásená niekedy na prelome rokov a bude na úrovni štyroch miliónov eur. Prioritne by mesto malo realizovať cyklotrasy v centre s napojením na Chrenovú, na Klokočinu a do Starého mesta. V druhej etape, pri ďalšej výzve, by sa potom malo pokračovať s budovaním cyklotrás smerom na priemyselný park. Naša stavebná pripravenosť je stopercentná a momentálne čakáme na výzvy, v rámci ktorých by sme mohli čerpať financie na realizáciu týchto investícií,“ skonštatoval Kršiak.

Doplnkovou službou k cyklotrasám by mohol byť bike sharing. Zdieľanie bicyklov chce v Nitre spustiť v prvom polroku 2017 spoločnosť Arriva. V prvej fáze by malo medzi univerzitami a železničnou a autobusovou stanicou rotovať približne 50 až 60 bicyklov. „Bike sharing vnímame ako doplnkovú služba k cyklotrasám. Logistika rozmiestnenia staníc s bicyklami bude sledovať určitý zámer napojenia autobusových a železničných staníc nie len na školské budovy, ale časom aj na centrum, na mestský park a samozrejme do budúcna sa určite uvažuje aj s prepojením na priemyselný park, alebo na iné miesta, kam ľudia dochádzajú za prácou. Ale vo všeobecnosti vnímame budovanie cyklotrás nezávisle od bike sharingu,“ vysvetlil prednosta.