Ceny dovozu do Nemecka v novembri vzrástli prvýkrát za 4 roky

dnes 10:01 -

Ceny dovozu do Nemecka v novembri vzrástli prvýkrát za štyri roky. To signalizuje, že spotrebiteľská inflácia v najväčšej ekonomike eurozóny by mohla nabrať väčšie tempo. Informoval o tom dnes spolkový štatistický úrad Destatis.

Podľa najnovších štatistík sa dovozné ceny v najväčšej európskej ekonomike v novembri zvýšili medziročne o 0,3 %. Bol to ich prvý nárast od novembra 2012. Na ilustráciu, v októbri ešte ceny importu do Nemecka klesli o 0,6 % a v septembri sa znížili o 1,8 %.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny novembrového dovozu do Nemecka zvýšili o 0,7 %.

Štatistiky tiež ukázali, že index dovozných cien po vylúčení cien ropy a ropných produktov v novembri vzrástol medziročne o 0,4 %.

Aj index cien exportu z Nemecka sa v novembri zvýšil, medziročne o 0,3 % (po októbrovom poklese o 0,1 %) a medzimesačne stúpol o 0,5 %.

Tempo rastu spotrebiteľskej inflácie v Nemecku zostalo v novembri na októbrovom dvojročnom maxime 0,8 %. Vývoj cien dovozu tak naznačuje, že by sa mohlo zrýchliť.