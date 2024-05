Microsoft plánuje v Spojených štátoch moderné dátové centrum za 3,3 miliardy dolárov

Foto: pixabay.com/efes

Americká softvérová spoločnosť Microsoft plánuje vybudovať v americkom štáte Wisconsin moderné dátové centrum za 3,3 miliardy dolárov. Informoval o tom Biely dom s tým, že plány Microsoftu v stredu pri návšteve Wisconsinu oznámi americký prezident Joe Biden.

Dátové centrum Microsoftu bude na rovnakom mieste, kde taiwanský výrobca elektroniky Foxconn plánoval postaviť fabriku za desať miliárd dolárov. Kým Foxconn svoje plány drasticky obmedzil, vtedajší americký prezident Donald Trump investíciu označil za „ôsmy div sveta“.

Pri stavbe dátového centra by podľa Bieleho domu malo vzniknúť 2300 pracovných miest. Centrum by potom malo poskytnúť prácu zhruba pre 2000 ľudí.

Demokrat Biden sa usiluje o znovuzvolenie do funkcie a Wisconsin je jedným zo siedmich štátov, ktoré sú na to dôležité. Biden tento rok ide do Wisconsinu už štvrtýkrát.