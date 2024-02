Microsoft oznámil veľké investície do umelej inteligencie v Španielsku

Foto: pixabay.com/efes

Americký technologický gigant Microsoft oznámil, že okrem veľkých investičných projektov, ktoré plánuje v Nemecku, vynaloží miliardy eur na dátové centrá pre umelú inteligenciu (AI) v Španielsku.

Španielsky premiér Pedro Sánchez a manažér Microsoftu Brad Smith uviedli, že v priebehu dvoch rokov preinvestuje technologický gigant 1,95 miliardy eur v krajine. Peniaze by sa použili na rozšírenie AI a cloudovej infraštruktúry v Španielsku, napísal Smith na online platforme X, predtým známej pod názvom Twitter.

Minulý týždeň Smith oznámil investície vo výške takmer 3,3 miliardy eur v Nemecku v priebehu dvoch rokov do rozšírenia kapacity svojich tamojších dátových centier pre aplikácie AI a cloud computing. Najväčšia investícia v 40-ročnej histórii Microsoftu v Nemecku zahŕňa aj školiaci program AI, ktorého cieľom je osloviť až 1,2 milióna ľudí.

Vlani v novembri Microsoft oznámil investíciu vo výške 2,5 miliardy libier (2,93 miliardy eur) do AI v Spojenom kráľovstve do roku 2026. A mesiac predtým Smith sľúbil masívnu investíciu do austrálskeho sektora AI.