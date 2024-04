Microsoft kvôli umelej inteligencii investuje do dátových centier v Japonsku 2,9 miliardy dolárov

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/geralt

Americká spoločnosť Microsoft investuje do roku 2025 v Japonsku do dátových centier 2,9 miliardy USD. Je to najväčšia investícia firmy v krajine a je reakciou na snahu Tokia o zvýšenie výpočtového výkonu pre umelú inteligenciu (AI). Povedal to japonskému listu Nikkei prezident Microsoftu Brad Smith.

Prijatie AI a investície do domácich kapacít sa stali národnou prioritou pre vlády po celom svete, upozornil Smith. Tokio zavádza opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť výpočtový výkon AI v krajine pre obavy, že domáce údaje budú prenesené a uložené v dátových centrách v zahraničí.

Microsoft je dvojkou v poskytovaní cloudových služieb, za spoločnosťou Amazon Web Services (AWS). Firma inštaluje pokročilé polovodičové súčiastky pre AI, ktoré sú navrhnuté a optimalizované špeciálne pre použitie v systémoch AI, v dvoch existujúcich centrách vo východnom a západnom Japonsku. Firma tiež plánuje v Japonsku program rekvalifikácií súvisiacich s AI, keď chce o tri roky vyškoliť tri milióny pracovníkov a zriadiť v Tokiu nové laboratórium pre výskum a vývoj v robotike a AI.

Vzrástol dopyt po rozsiahlych jazykových modeloch

Firma OpenAI podporovaná Microsoftom predstavila v roku 2022 svojho chatbota ChatGPT s umelou inteligenciou, ktorý vyvolal celosvetový rozruch okolo generatívnej AI. Vzrástol dopyt po rozsiahlych jazykových modeloch, ktoré sú základom technológií pre služby ako ChatGPT, na cloudových platformách.

Vlády tiež čoraz častejšie požadujú „dátovú suverenitu“, čo znamená, že údaje danej krajiny by mali byť spravované v tej krajine, a nie v zahraničí. Dôvodom sú obavy o bezpečnosť a súkromie. Tokio obmedzilo prenos osobných údajov do zahraničných dátových centier. To spôsobilo, že cloudové platformy ako AWS a Google oznámili vyššie investície do dátových centier v Japonsku.